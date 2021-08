Nicoleta Nucă, gest surprinzător după cererea în căsătorie! Ce decizie a luat artista: „Nu mă simt încă pregătită pentru acest pas…”

Nicoleta Nucă, trăieşte în prezent cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa. Partenerul ei a cerut-o în căsătorie, iar artista a spus fără să stea prea mult pe gânduri „DA”. După acest moment emoţionant, cântăreaţa a făcut câteva dezvăluiri care i-au luat prin surprindere pe fanii săi.

Nicoleta Nucă şi Alex Ursache sunt mai fericiţi ca niciodată. Cei doi formează un cuplu de câţiva ani şi au împreună foarte multe planuri de viitor. Unul dintre acestea s-a îndeplinit după ce artista a acceptat cererea în căsătorie. Despre următorul a vorbit chiar artista în cadrul unui interviu.

Se pare că, vedeta îşi doreşte foarte mult o familie numeroasă, ba chiar se gândeşte să înfieze doi copii.

„Îmi doresc o fetiță. Nu mă simt încă pregătită pentru acest pas, dar ne dorim foarte tare. Pe lângă asta vreau sa mai adopt doi copii. Consider că sa iubești un copil care nu este al tău, este dovada supremă de iubire”, a mărturisit Nicoleta Nucă în direct la Antena Stars.

Ce spune Nicoleta Nucă despre relaţiile sale

În cadrul unui interviu, cântăreaţa a mărturisit că relațiile anterioare în care a fost implicată au fost doar niște atașamente și nu a simțit adevărata dragoste.

“Cred că acum trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!”, a declarat Nicoleta Nucă.

Totodată, Nicoleta Nucă a explicat că fiecare relație este specială în felul ei. Mai mult, aceasta recunoaşte că a avut de învățat din fiecare.

“Eu cred că fiecare relație este o lecție de viață și fiecare relație este mai bună decât cea anterioară. Cred că cel mai dur reproș pe care l-am primit a fost că sunt insensibilă. Este reproșul pe care l-am primit în toate relațiile de până acum”, a continuat ea.

Sursă foto: Instagram