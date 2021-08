Sumă incredibilă plătită de iubitul solistei pentru inel!

Nicoleta Nucă e pregătită să meargă în fața altarului! Vedeta a fost cerută în căsătorie, iar noi avem toate detaliile. CANCAN.RO a intrat în posesia informațiilor pe care artista vrea să le țină la secret. Unde a avut loc cererea în căsătorie, dar și cât costă bijuteria pe care Nicoleta Nucă o poartă cu mândrie pe deget.

Alex Ursache, un toboșar cunoscut în showbiz-ul autohton, este cel care o va duce pe Nicoleta Nucă în fața altarului. Cei doi formează un cuplu de aproximativ trei ani și, chiar dacă relația lor este una serioasă, artista nu s-a gândit că va fi cerută în căsătorie. Nicoleta Nucă a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre cel mai important eveniment din viața ei.

CANCAN.RO: Felicitări! Cum a fost momentul cererii în căsătorie?

Nicoleta Nucă: Prefer să țin momentul cererii în căsătorie pentru mine. A fost, într-adevăr, un moment foarte frumos, dar mi-ar plăcea să rămână acest moment unic doar pentru noi doi. Așa ne-am obișnuit să ținem și relația, cât mai ferită de ochii oamenilor. Respectiv, mi-ar plăcea să rămână și acest moment cât mai intim, mai adânc în sufletele noastre și mai puțin accesibil publicului.

Cu toate că artista nu a fost deloc generoasă în ceea ce privește cererea în căsătorie, surse din apropierea cuplului au dezvăluit pentru CANCAN.RO tot ce n-a vrut viitoarea mireasă. Se pare că Alex Ursache, logodnicul artistei, a început pregătirile pentru marea surpriză cu câteva săptămâni înainte de a merge în Istanbul. A mers în magazinele cu bijuterii și a băgat adânc mâna în buzunar, astfel că pentru inelul pe care Nicoleta Nucă îl poartă cu mândrie pe deget, a scos aproximativ 5.000 de euro.

Ulterior, când au ajuns pe malul Bosforului, a complotat cu personalul unui restaurant pentru ca momentul să aibă loc într-un cadru perfect. Întreaga scenă a fost filmată cu o dronă, asta pentru că, probabil, Alex a vrut ca acest moment să fie imortalizat.

(CITEȘTE ȘI: CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, ÎNTRE ȘTEFAN BĂNICĂ JR. ȘI NICOLETA NUCĂ. ARTISTA A FOST CERUTĂ, RECENT, ÎN CĂSĂTORIE )

Artista nu se aștepta să fie cerută în căsătorie

CANCAN.RO: Te așteptai? Ai simțit că urmează să se întâmple lucrul acesta?

Nicoleta Nucă: De data asta, intuiția mea a dat eroare. S-a întâmplat în software-ul meu o eroare și nu am reușit să mă prind absolut deloc. Efectiv, nu bănuiam nimic pentru că nu m-am gândit. Nici măcar în momentul în care am simțit că este un pic de agitație în jurul meu … eram pe stilul: “E agitație că na … ”

CANCAN.RO: Gândindu-te retrospectiv, ce sentimente te încearcă?

Nicoleta Nucă: Sunt foarte fericită! E un lucru pe care, cred eu, orice femeie și-l dorește și abia așteaptă să I se întâmple. Și în privința asta sunt exact ca orice altă femeie din lume. Îmi doream foarte mult să vină acest moment, nu mă așteptam să se întâmple acum. În capul meu, pentru că deja relația noastră este într-un punct în care ne gândeam la viitor de ceva timp, dar chiar și așa tot n-am bănuit că se va întâmpla acum. Mă gândeam că mai durează puțin … Și asta m-a luat foarte mult prin surprindere, dar sunt foarte fericită.

( VEZI ȘI: NICOLETA NUCĂ, APARIȚIE DE SENZAȚIE PE INSTAGRAM. CU DOARME „ÎMBRĂCATĂ” CÂNTĂREAȚA. FOTO)

Cum va arăta rochia de mireasă

CANCAN.RO: Te-ai gândit cum ai vrea să arate rochia? Unde să aibă loc nunta?

Nicoleta Nucă: De mica mi-am imaginat că rochia trebuie să fie într-un fel. De mica nu mi-au plăcut rochiile tip prințesă, dar am anumite detalii pe care mi le doresc. De exemplu, trena să fie lungă. Dar, până la urmă, cred că rochia de mireasă și celelalte lucruri se așează la momentul potrivit. Iar rochia o simți, cea care e a ta.

CANCAN.RO: Ați stabilit data nunții?

Nicoleta Nucă: Momentan nu am setat nimic. Cum am spus, a fost extrem de neașteptat acest moment și o s-o luăm din aproape în aproape. Probabil, va avea loc la anul, dar n-am stabilit o data și nici locație, sau alte detalii de genul acesta.

( NU RATA: CÂNTĂREȚELE SE ÎNTREC ÎN STIL! ANDA ADAM ȘI NICOLETA NUCĂ, CONCURENTE ÎN NOUL SEZON „BRAVO, AI STIL! CELEBRITIES”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com