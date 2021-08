Recent, artista Nicoleta Nucă a fost cerută în căsătorie de către Alex Ursache. După acest eveniment, s-a aflat ce fel de relație există între ea și celebrul Ștefan Bănică Jr.

Ștefan Bănică Jr. și Nicoleta Nucă se cunosc încă din anul 2015, din competiția ”X Factor” de la Antena 1. Pe vremea aceea, artista i-a fost elevă lui Ștefan Bănică Jr. și erau apropiați din punct de vedere profesional. Când vine vorba despre muzică, artista Nicoleta Nucă este foarte talentată, iar la vremea respectivă se zvonea în presă că cei doi ar fi format un cuplu. Informația a fost infirmată atunci.

„Așa cum am spus-o și în timpul show-lui, îl admir pe Ștefan Bănică din punct de vedere artistic și a fost o onoare să lucrez cu el, și da, este un bărbat carismatic, dar asta nu schimbă faptul că la X-Factor am participat pentru a-mi încerca puterile și pentru a cuceri jurații și publicul cu vocea și muzica mea. Păstrez legătură doar cu Alex Florea dintre toți concurenții de la X-Factor, el e unica persoană cu care chiar am legat o prietenie adevărată și frumoasă. Cu ceilalți și, inclusiv, cu Ștefan Bănică, am rămas la nivel de cunoștințe care își trimit urări de sărbători”, preciza Nicoleta Nuca în urmă cu șase ani.

Cât despre nunta cu Alex Ursache, artista a mărturisit faptul că nu crede că va fi un eveniment fastuos, cu mulți invitați și, de asemenea, nu crede că îl va invitat pe Ștefan Bănică Jr.

„Nu cred că o să facem o nuntă mare, o să fie o petrecere în familie și cam atât. Cel mai probabil, acest eveniment va avea loc la anul, încă nu este stabilită. Nu cred că o să îl chem pe Stefan Bănică Jr. la nuntă pentru că nu o să facem o petrecere cu foarte mulți invitați. Noi ne dorim binecuvântarea de la Dumnezeu, acesta este cel mai important lucru. Eu cu iubitul meu ne cunoaștem de patru ani de zile și în acest timp ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a declarat artista pentru Impact.ro.

Nicoleta Nucă a fost cerută de soție de Alex Ursache

Cântăreața a fost cerută în căsătorie într-o atmosferă de basm la Istanbul. Nicoleta Nucă a postat și primele imagini de la fericitul moment, în care iubitul ei Alex a cerut-o de soție: ” Am spus DA. Te iubesc, Alex”, a scris viitoarea concurentă de la ”Bravo, ai stil”.

Alex Ursache este un toboşar cunoscut şi nu este străin de lumea showbiz-ului autohton. Acesta a colaborat de-a lungul timpului cu alte artiste, printre care Irina Rimes și cu Raluka. Alex și Nicoleta formează un cuplu de aproximativ trei ani.

