Nicolo Napoli revine la FC „U” Craiova 1948!

FC „U” Craiova 1948 are un nou antrenor. Acesta este nimeni altul decât Nicolo Napoli, cel care are șapte mandate pe banca echipei patronate de Adrian Mititelu.

Nicolo Napoli, și-a încheiat cu scandal utimul mandat în Bănie, dându-și demisia pe 12 octombrie 2020 după victoria cu 5-0 în fața celor de la Rapid (n.r. partida s-a disputat în Liga a 2-a la finalul sezonului căruia cele două au promovat în prima ligă).

„Nu se pricepe la fotbal şi vrea să se bage peste tot”, a spus Napoli despre Mititelu la ulltima sa plecare din Bănie.

În România, Napoli a mai pregătit FC Brașov, Astra Ploiești, CS Turnu Severin și Poli Iași. În Italia a antrenat la Moncalieri, FC Vado și Orbassano.

În acest sezon de Liga 1, în 21 de etape, gruparea din Bănie a avut cinci antrenori: Adrian Mutu (et. 1-11) / Flavius Stoican (et. 12-14) / Dan Vasilică (et. 15) / Eugen Trică (et. 16-19) / Dan Vasilică (et. 20-21).

În urma parcursului avut în acest sezon, oltenii se află pe locul 14 cu 19 puncte. La reluarea Ligii 1, care va fi pe 22 ianuarie cu runda 22, FC „U” Craiova 1948 se va deplasa la Ovidiu pentru confruntarea cu Farul Constanța.

Programul etapei 22 a Ligii 1

FC Botoșani – Sepsi OSK

Farul Constanța – „U” Craiova 1948

FC Argeș – Dinamo București

Universitatea Craiova – Rapid București

Chindia Târgoviște – FC Voluntari

FCSB – CFR Cluj

CS Mioveni – Academica Clinceni

UTA Arad – Gaz Metan Mediaș