Nicu Maharu, în stare gravă. E țintuit la pat, iar familia a chemat preotul

Nicu Maharu trece prin momente grele, după ce în urmă cu doi ani a descoperit că suferă de o boală gravă, care pare să îl macine ușor, ușor. Deși toată lumea era optimistă și se aștepta ca bărbatul să se facă bine, lucrurile stau exct invers, fostul iubit al Simonei Sensual este țintuit la pat, iar familia a chemat preotul.

”Am avut o cădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Am fost foarte rău. Am o tumoră la cap. Cancer!”, a explicat Maharu, care, conform spuselor sale, a încercat tratamente intense pentru a putea să se vindece!

Din nefericire, fără prea multe rezultate. Se pare că Nicu Maharu a căzut la pat! ”De câteva zile, se simte foarte rău! A venit și preotul acasă! Situația lui este critică”, au spus, potrivit Wowbiz.ro, surse apropiate bărbatului.

Stilul de viață i-ar fi pus capac…

Supranumit între prieteni și “Regele petrecerilor”, Nicu Maharu era un obișnuit al cluburilor de noapte și al restaurantelor cu lăutari, unde de multe ori stătea la băut chiar mai multe zile la rând, “performanță” aproape imposibil de atins de un om obișnuit.

Odată cu trecerea anilor, stilul de viață pare să-l fi marcat pe fostul iubit al Simonei Sensual. Acum ceva timp, a făcut un atac cerebral în urma căruia a paralizat temporar pe partea dreaptă. Maharu a recunoscut, ulterior, că suferă de cancer.(NU RATA, AICI: MOMENTUL IN CARE INTERLOPUL BRICEAG MOARE INTR-UN ACCIDENT RUTIER)