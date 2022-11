Nicușor Dan are din nou probleme cu legea! Mașina primarului Capitalei a fost ridicată

Edilul Bucureștiului nu se potolește! Poliția Locală Sector 5 i-a ridicat mașina lui Nicușor Dan în această dimineață. Iată cum a încălcat legea de data aceasta primarul general al Capitalei.

La scurt timp după ce a fost amendat că nu a plătit atunci când și-a lăsat mașina în parcarea Primăriei, Nicușor Dan primește o nouă sancțiune, dar îi este ridicat și autoturismul. Asta pentru că edilul Capitalei a parcat neregulamentar pe o stradă din Sectorul 5 al Bucureștiului.

Poliția Locală Sector 5 a observat în această dimineață autoturismul pe care Nicușor Dan îl conducea de ani buni prin București că este parcat neregulamentar, așa că l-au ridicat.

Nicușor Dan va plăti peste 1.200 de lei pentru recuperarea mașinii

Pe lângă taxa de ridicare de 500 de lei, primarul Capitalei trebuie să plătească și amenda pentru oprire sau staționare neregulamentară. Pentru staționare, sancțiunea poate ajunge la 5 puncte amendă, iar punctul este de 145 de lei, iar în total, un șofer neglijent, așa cum a fost și Nicușor Dan în această dimineață poate ajunge să plătească undeva la 1.225 de lei.

În cazul în care Nicușor Dan nu va plăti amenda, în 30 de zile autoturismul va fi dus către casare pentru a fi valorificat. Până în acest moment, Nicușor Dan nu a dat nicio declarație în acest sens, scrie Antena 3.

Nicușor Dan amendat pentru că n-a plătit parcarea

Luna trecută, primarul Capitalei a povestit în cadrul unei emisiuni TV faptul că a uitat să plătească pentru cât timp a staționat cu mașina în parcarea Primăriei. Nicușor Dan a declarat că plătise doar o singură oră și că s-a luat cu treabă, a avut o ședință și a dat mai multe telefoane, iar de aceea nu a mai plătit extra, deoarece el a stat pe o perioadă mai îndelungată.

”Am luat în parcarea din jurul Primăriei, pentru că mergeam către o conferință de presă, trebuia să-mi prelungesc ora prin SMS, m-a sunat cineva, în fine, am uitat să fac asta și am ieșit din cât plătisem. Am luat-o”, mărturisea în urmă cu scurt timp Nicușor Dan, la Digi24.

