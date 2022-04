Nimeni nu a știut asta! Vlăduța Lupău, mamă de băiat după ce a pierdut două sarcini: ”E o traumă”

Vlăduța Lupău va fi mamă de băiat, însă puțină lume a știut că artista a pierdut, în trecut, două sarcini. În cel mai recent interviu, interpreta de muzică populară a vorbit despre greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții.

Vlăduța Lupău este gravidă în cinci luni și urmează să nască un băiețel. Și-a dorit enorm să fie mămică, iar acum visul i s-a împlinit. A avut, însă, mult de suferit până să ajungă aici, pierzând două sarcini, despre care nu a spus absolut nimic până zilele trecute.

“Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales pentru că am străbătut mici obstacole. Nu am spus niciodată, dar am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că în urma a acestor două sarcini pierdute ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie minunea asta, să existe. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva, cum spun doctorii că primele 3 luni sunt critice. Nu m-am bucurat absolut deloc până nu am trecut pragul de trei luni, până nu mi-am făcut toate analizele din lume, primite și confirmate că totul este în regulă. E o traumă la nivelul oricărei femei chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul sau unul, indiferent. Mi se pare că este o traumă pentru că te întrebi de ce ție. Nu am fugit, am zis că nu a fost să fie”, a spus artista în podcast-ul lui Mihai Morar.

Vladuța Lupău va fi mamă de băiat. Ce i-a interzis medicul

Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus. Artista merge constant la medic, dorind să nu aibă probleme cu sarcina. Pentru este în cea de-a cincea lună, medicul i-a interzis să zboare cu avionul. Și, logic, interpreta de muzică populară respectă cu sfințenie sfatul doctorului. Anunțul a fost făcut pe Facebook, pe pagina impresarului ei.

“Doctorii mi-au interzis sa zbor! Organizatorii din America m-au înlocuit cu Romică Țociu și Cornel Palade în timp foarte scurt”, este anunțul făcut de artistă pe pagina de Facebook a impresarului său, Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu.

