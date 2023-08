Nimeni nu se aștepta la asta! Ce destinație au ales Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil pentru luna de miere

Gabriela și Dani Oțil au avut o nuntă de vis, duminică, pe 30 iulie. După evenimentul la care s-au distrat până în zori alături de cele mai dragi persoane, proaspeții căsătoriți și-au făcut bagajele și au plecat în luna de miere. Iată ce destinație de vis au ales pentru a-și petrece următoarele zile.

Gabriela și Dani Oțil formează un cuplu de mai mulți ani, iar împreună se completează perfect. Relația lor merge așa cum au visat, astfel, au decis să își unească destinele pentru totdeauna la sfârșitul lunii trecute. Nunta a fost una ca în povești, cei doi au radiat de fericire, dar în același timp au fost extrem de emoționanți pe parcursul zilei.

După acest moment unic, vedeta de la Antena 1 și partenera lui au plecat, așa cum era de așteptat, în luna de miere. În perioada aceasta, prezentatorul este în concediu, astfel are mai mult timp liber pe care să-l petreacă în compania soției lui.

Ce destinație au ales Gabriela și Dani Oțil pentru luna de miere

Deși mulți se așteptau ca cei doi să aleagă o destinație mai sofisticată sau o țară exotică, prezentatorul de la Neatza și soția sa au ales să își petreacă luna de miere într-o zonă preferată de mulți români, mai exact Grecia. Acolo cei doi se bucură de peisajele superbe, marea limpede, dar și de multă liniște.

Pe pagina sa de Instagram, blondina a publicat recent câteva imagini. Cei care o urmăresc au putut observa faptul că cei doi au ales să se cazeze într-o locație departe de agitație. Mai mult decât atât, Gabriela le-a dezvăluit fanilor că primul lucru, după ce au ajuns pe insulă, a fost să doarmă pentru că aveau mare nevoie să își încarce bateriile.

Apoi, după câteva ore de odihnă, domnul și doamna Oțil au mers la o cină romantică.

”Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a spus Gabriela Oțil pe rețelele de socializare.