Rudele Gabrielei Prisăcariu, jignite de Dani Oțil: „Au venit mulți moldoveni. Sper că Dumnezeu e român...”. Dialog halucinant cu reporterii Cancan.ro - EXCLUSIV

Duminică, 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi au fost extrem de emoționați încă din momentul în care au ajuns la biserică, dar cu toate acestea, au stat de vorbă cu jurnaliștii prezenți la fericitul eveniment. În stilul său caracteristic, prezentatorul de la Antena 1 a oferit pentru CANCAN.RO primele impresii înainte să spună DA în fața lui Dumnezeu. Nu o să îți vină să crezi ce a spus despre rudele soției sale.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios la mânăstirea Cașin din Capitală. Alături de cei doi a fost familia, dar și cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a fost una extrem de emoționantă, iar cei prezenți s-au bucurat din plin de fiecare moment.

Înainte de a-și jura iubire veșnică, Dani Oțil a acordat un scurt interviu pentru CANCAN.RO. În timpul dialogului, matinalul Antenei 1 a avut un discurs fulminant la dresa rudelor Gabrielei Prisăcariu.

„Nu mă întrbați nimic până după meci, gen cine câștigă sau mai știu eu ce. E clar că ei își dorec mai mult victoria, se vede că au venit mai mulți moldoveni. Mult mai mulți… Și noi vom trage tare și sper ca astăzi, Dumnezeu să fie român”, a spus Dani Oțil cu doar câteva minute înainte de a intra în mănăstirea Cașin.

CITEȘTE ȘI: UNDE AU PLECAT DANI OȚIL SI GABRIELA PRISĂCARIU, IMEDIAT DUPĂ NUNTĂ. DESTINAȚIA ALEASĂ DE MATINALUL DE LA ANTENA 1 ȘI SOȚIA LUI

La petrecerea care s-a desfășurat într-un cadru de poveste au participat peste 100. Într-un local superb situat pe malul lacului Buftea, la mică distanță de București, cei doi s-au distrat până dimineața, alături de invitații lor.

Dani Oțil: „Dacă nu vă place ceva, nu mă interesează”

În timpul petrecerii, Dani Oțil a ținut să le transmită un scurt mesaj celor prezenți. Așa cum era de așteptat, glumele nu au lipsit din discursul matinalului. Vedeta de la Antena 1 a reușit să îi facă pe invitați să râdă cu poftă.

În stilul caracteristic, colegul lui Răzan Simion le-a mulțumit celor care au fost alături de el în această zi specială, dar în special soției sale, care l-a transformat într-un bărbat căsătorit la 40 de și puțin de ani.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.