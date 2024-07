Nimic nu e aşa cum s-a crezut! Mama Mariei Diana a spus cine era băiatul care o însoţea şi cum a ajuns pe traseu, de fapt

Mama Dianei a relatat că ultima discuție pe care a avut-o cu fiica sa a avut loc în jurul orei 10:45 în dimineața tragediei. Ulterior, toate încercările de a lua legătura cu ea au fost zadarnice.

„La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau la primul apel. Și când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că ceva s-a întâmplat”, a povestit femeia, cu lacrimi în ochi.

Cine era băiatul cu care Diana se afla în vacanță

Mai mult, femeia a încercat să o avertizeze pe tânăra în vârstă de 19 ani despre pericolele din munți, dar aceasta nu a vrut să asculte. Se pare că Diana era hotărâtă să plece pe traseul montan și nici faptul că mama sa era îngrijorată nu a făcut-o să se răzgândească.

„I-am spus că sunt prăpăstii, că sunt o grămadă de lucruri periculoase. I-am spus: ‘Dia, dacă te duci, eu o să stau panicată, dacă nu o să ai semnal în munte?’ Și mi-a spus să nu mă mai panichez, că nu se va întâmpla nimic”, a continuat mama Dianei.

De asemenea, femeia a ținut să clarifice și cine era băiatul cu care Diana se afla în vacanță atunci când a avut loc tragedia. Se pare că cei doi nu ar fi avut o relație. Băiatul ar fi fost un prieten apropiat de al Dianei.

„Băiatul nu era iubitul ei, era un prieten care poate, în devenire, ar fi fost iubitul ei la un moment dat, nu știu. Nu am putut să vorbesc cu el, nu am vorbit cu nimeni, nu m-am uitat la nimic. Nu am putut”, a dezvăluit femeia, îngenuncheată de durere.

Diana și-a găsit sfârșitul la doar 19 de ani