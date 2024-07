Prima reacţie a tatălui Mariei Diana, după ce a aflat că fiica sa a fost ucisă de urs: „Ne-a părăsit în cel mai tragic mod posibil”

Maria Diana, tânăra de 19 ani ucisă de urs în zona turistică Jepii Mici, a lăsat multă durere în urma sa. Familia ei este în stare de șoc, iar acum tatăl fetei a transmis un mesaj cutremurător. Bărbatul a mărturisit că data de 9 iulie, atunci când s-a petrecut tragedia, a fost cea mai dureroasă zi din viața lui.

Maria Diana și prietenul ei au mers pe un traseu din Munții Bucegi, iar fata și-a dorit să urmeze poteca spre cascada Urlătoarea, situată lângă Valea Spumoasă. Din nefericire, alegerea de a merge pe acel drum i-a adus sfârșitul tinerei de 19 ani. Fata a fost atacată de un urs, iar violența cu care a acționat animalul i-a șocat chiar și pe salvatorii ajunși la fața locului. La rândul lor, salvamontiștii au fost în pericol și nu au putut recupera trupul fetei până când ursul nu a fost împușcat.

Tânăra ucisă de urs în Munții Bucegi a lăsat multă suferință în urma sa. Tatăl acesteia a transmis un mesaj sfâșietor, după ce a aflat că fiica lui nu mai este printre noi. Pentru bărbat, ziua în care Maria Diana a murit a fost cea mai dureroasă zi din viața lui.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că în data de 9 iulie am trăit cea mai dureroasă zi din viețile noastre. Draga noastră fiică ne-a părăsit în cel mai tragic mod posibil. Drum lin către cer, iubita noastră… Nu te vom uita niciodată. Lacrimile noastre vor curge mereu pentru tine, iar amintirea ta va rămâne veșnic în inimile noastre.😭😭😭”, a transmis tatăl tinerei ucise de urs, potrivit BZI .

La rândul ei, mătușa fetei este șocată de tragedia de pe traseul montan. Femeii nu îi vine să creadă că nepoata ei s-a stins din viață. Maria Diana era o fată liniștită și provine dintr-o familie bună, muncitoare.

Mai mult decât atât, mătușa tinerei este îngrijorată pentru că nimeni nu îi oferă detalii despre tragedie. Mama fetei ucise de urs este plecată la muncă, în Italia, iar femeia nu a reușit să ia legătura cu ea.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ea nu este venită, de răspuns la telefon nu răspunde nimeni. Nu pot să iau legătura cu nimeni. Mama ei este în Italia, cealaltă soră este plecată şi ea. Nu ştim nimic, nu ne spune nimeni nimic.

Păstrez legătura, am încercat să sun şi mi-a închis telefonul. În cazul ăsta normal să nu ne răspundă. Ultima dată am vorbit luna trecută. Am vorbit, trebuia să vină aici şi să facă curăţenie, la sfârşitul lunii iunie.

De obicei, vine şi trece pe la mine. Ea are şi serviciu, lucrează. Fata avea un prieten, nu lucra, aşa am înţeles de la mama ei. Nu ştiu cu ce se ocupă, nu spunea tot. Fata era liniştită. Mama ei e sora bărbatului meu, suntem neamuri.

Erau oameni buni, muncitori. Ştiam că trebuie să se ducă fata în vacanţă. Sunt şocaţi toţi. Nu ştiu dacă trebuiau să se căsătorească, nu mi-a spus nimic. Aştept să vină ea şi să vorbesc”, a declarat mătușa fetei moarte