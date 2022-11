Noi acuzații la adresa părintelui Calistrat! Călugărul Gherasim susține că a fost lovit dur de el: „Am venit jos de nu am mai știut ce e cu mine”

Acuzații noi la adresa părintelui Calistrat Chifan. De această dată, un călugăr îl acuză că a fost lovit de mai multe ori, în perioada 2016-2020. Iată acuzațiile șocante ale călugărului.

Acuzații peste acuzații la adresa părintelui Calistrat, de la Mănăstirea Vlădiceni. Un călugăr susține că a fost lovit de mai multe ori de către preot, între anii 2016 și 2020. În acea perioadă, călugărul respectiv era paracliser la Mănăstirea Vlădiceni, iar preotul ar fi avut niște ieșiri necontrolate despre care nu a vorbit până acum. Însă, după tot ceea ce a apărut în presă despre preot, l-a determinat să iasă și să declare public toată experiența prin care a trecut.

Călugărul susține că a fost bătut crunt de părintele Calistrat

Potrivit declarațiilor făcute de călugăr, părintele Calistrat i-ar fi aplicat niște lovituri extrem de dure, totul din cauza faptului că a fost lăsată mâncare în altar, iar mâncarea mirosea.

„Ce mi s-a întâmplat la Mănăstirea Vlădiceni nu mi s-a întâmplat nicăieri. Loviturile pe care le-am avut… zdrobitoare de la părintele Calistrat. Într-o zi, în 2018, vin în sfântul altar, la Paraclisul Sfântului Ilie în cadrul Mânăstirii Vlădiceni. Intru în altar şi acolo era mâncare foarte multă şi le spun unora dintre vieţuitori, ieromonahilor Calistrat şi Haralambie, să ia mâncarea de acolo, că dacă o lasă mai mult de o oră, două, miroase totul a mâncare şi se vor strânge fel de fel acolo. Sfântul altar este un jertfelnic a lui Dumnezeu totuşi. Preotul Calistrat se dă jos din maşină, fuge prin faţa maşinii şi mă loveşte cu pumnul în cap, de am venit jos până cu capul de toneta care este a paznicului de la poarta mănăstirii Vlădiceni”, a declarat călugărul, potrivit Ziarul de Iași.

Susține că a fost bătut până a ajuns la spital

Declarațiile făcute de călugărul Gherasim sunt de-a dreptul șocante. Acesta a mai spus că a fost lovit foarte tare în zona capului, încât a căzut peste o bordură și și-a rupt sprânceana, apoi a ajuns la spital.

„Pe alee, când mergeam spre stăreţie, s-a întors şi m-a lovit peste cap, o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine, mi-a rupt sprânceana că am venit şi peste bordură şi trandafirii de acolo. M-am ridicat şi m-am dus la spital, apoi părintele Arsenie stătea şi nu spunea absolut nimic. În clipa aceea i-am spus că merg la Înaltpreasfinţit şi îi spun”, a mai completat acesta, potrivit sursei menționate anterior.

Călugărul are un trecut tumultuos

În ciuda declarațiilor pe care le-a făcut, călugărul Gherasim a fost dat afară de la Mănăstirea Golia și Mănăstirea Vlădiceni. Preoții de la ambele mănăstiri se plângeau de tulburările de comportament ale acestuia și contrar declarațiilor făcute de călugăr, în care spune că a fost lovit de părintele Calistrat, se pare că acesta ar fi sărit la bătaie la mai mulți preoți și călugări, chiar și în timpul rugăciunilor.