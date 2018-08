Noi alerte de cod galben pentru mai multe județe din țară! Se circulă greu din cauza ceții

Vremea se schimbă radical în următoarele ore! Vineri dimineaţă, judeţele Covasna şi Harghita se află sub avertizare cod galben de ceaţă până la ora 9.30. Ceața determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Șoferii sunt sfătuiţi să adapteze viteza, să folosească luminile de ceaţă şi să nu se angajeze în efectuare unor manevre riscante de depăşire.

Traficul rutier este îngreunat, în această dimineaţă, pe DN 7 Deva – Săcămaş, în judeţul Hunedoara, din cauza unui camion care a derapat într-un şanţ. Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă pe DN 11 şi pe DN 13E, în judeţul Covasna. Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă pe DN 11 şi pe DN 13E, în judeţul Covasna, potrivit observator.tv.

De asemenea, sunt anunțate ploi în mai multe județe din țară. În vest și în centru după-amiază și seară local vor cădea averse de ploaie însoțite de frecvențe descărcări electrice și izolat de grindină. Datorită temperaturilor ridicate și a gradientului termic vertical ridicat, pe alocuri se pot înregistra și vijelii mai severe, însă cantitățile de apa nu vor fi foarte însemnate, cu excepția Munților Apuseni, unde izolat se pot acumula până la 15-25 de mm. La munte vor fi ploi însoțite de descărcări electrice.