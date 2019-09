Noi detalii despre cazul crimelor din Caracal. Telefonul Luizei Melencu, localizat la Arad, unde stă fiul lui Gheorghe Dincă

Noi detalii au ieșit la iveală în cazul crimelor din Caracal. Mama Luizei Melencu a afirmat, duminică, faptul că telefonul fetei a fost din nou activ în urmă cu o seară. Femeia a mai spus că dispozitivul mobil a fost localizat la Arad, unde locuiește și fiul lui Gheorghe Dincă.

“Exact cum s-a spus și cu luni în urmă: ‘Acum pot fi contactată. Sunt disponibilă. Luiza’, ceva de genul acesta. Nu știu prea multe că nu l-am întrebat, dar exact ce mesaje primea și prima dată. Telefonul a fost localizat la Arad, dar nu s-a făcut deloc această investigație. S-a zis că e la Arad, dar nu s-a făcut nimic“, a declarat Monica Melencu, la Ediția Specială moderată de Berta Popescu.

Femeia mai spune că a fost de fiecare dată la anchetatori ca să investigheze aceste mesaje primite, dar nu a primit niciun răspuns. “Doar o dată am făcut treaba asta? Am fost în Caracal de 20 de ori cu aceste mesaje. Iar răspunsuri nu am primit. S-a luat mesajul, ne-au fotografiat telefonul. De fiecare dată când am primit astfel de mesaje am fost în preajma organelor legii. Dar răspunsuri… zero!“, a adăugat mama Luizei.

Mama Luizei Melencu spune că procurorii insistă să meargă pe pista că fiica ei este moartă, ignorând alte date care ar putea duce către traficul de persoane. Monica Melencu susține că acest caz se vrea mușamalizat și are convingerea că fiica ei trăiește.

“Procurorii adevărul nu știu să mi-l spună. Îmi ia banii, dar ce pot să fac, să îmi vând casa în situația de față, să îmi vând casa ca să plătesc o amendă. Am încă suspiciuni. Am dreptul să spun că am încă suspiciunii. Trebuia să mă prezint joi, eram citată în calitate de martor, nu ca parte vătămată. Joi mi-a venit prima. Mi s-a dat o amendă maximă. Probabil mi s-a dat din dușmănie și din atâtat ură”, a spus Monica Melencu, la România Tv.