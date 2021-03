Noi detalii despre cazul fetiței de 2 ani băgată în spital de tatăl ei: ”Are traumatism cranio-cerebral și o plagă frontală de 5 cm!”

Au apărut noi detalii despre cazul fetiței de doi ani, din Fălciu, județul Vaslui, care a fost băgată în spital chiar de tatăl ei. Micuța a suferit un traumatism cranio-cerebral și o plagă frontală lungă de cinci centimetri. Sătenii spun că părintele ei o ia razna atunci când bea.

A vrut să-i dea soției cu scaunul în cap, dar a ratat și a fost aproape de a-și omorâ propriul copil! Bărbatul a provocat un scandal în propria locuință și a vrut să-și lovească soția. Scaunul cu care a aruncat s-a izbit de geamul pe care l-a spart, iar totul a picat în capul fetiței. A ajuns cu Ambulanta în stare destul de gravă la Spitalul Huși, iar medicii au decis apoi că necesită transferul la Iași. Bărbatul avea să fie ridicat de polițiști și internat la scurt timp la Psihiatrie.

Noi detalii despre cazul fetiței de 2 ani băgată în spital de tatăl ei: ”Traumatism cranio-cerebral și plagă frontală”

Bogdan Popa, managerul spitalului din Huși, avea să dea primele informații despre starea micuței. “Copilul are un traumatism cranio-cerebral și o plagă frontală cu o lungime de aproximativ 5 centimetri. Este nevoie de un examen Computer Tomograf, în urma căruia colegii de la Iași vor stabili conduita terapeutică”, a spus medicul.

În ce-l privește pe agresor, sătenii știu despre comportamentul lui. “Este un caz cunoscut. El cu nevasta lui are ce are, pe ea voia s-o bată, nu pe copii. Dar am înțeles că a dat cu scaunul, a spart geamul și a rănit fetița. Ce putem spune despre asemenea comportament? El e un băiat bun, dar când bea, face foarte urât, zici că e turbat. Mama ar trebui dusă cu ceilalți copii la un centru pentru victimele violenței domestice, la Bârlad. Știu că a mai avut un ordin de protecție împotriva lui, tot pentru bătăi, pentru scandaluri, dar ea l-a iertat. Acum numai să fie bine copilul rănit și să nu fie probleme mai complicate. Păcat, pur și simplu, unii când beau, își beau mințile”, a spus primarul comunei Fălciu, scrie vremeanoua.ro.