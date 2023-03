Noi detalii despre dispariția lui Suhaib! Ce spune tatăl fostului iubit al Danielei Crudu: „Să ne spună adevărul...”

Suhaib, fostul iubit al Danielei Crudu este în continuare dispărut. Tatăl bărbatului a oferit noi detalii despre acesta și a mărturisit că nici măcar la o lună de la deschiderea dosarului, nu s-a aflat nimic concret despre fiul său.

Suhaib a fost declarat oficial, dispărut, în urmă cu o lună, însă nici acum familia lui nu are niciun indiciu despre ceea ce s-a întâmplat cu el. Tatăl bărbatului a mărturisit că oamenii legii nu a putut să-i dea de urmă, iar rudele și apropiații și-au pierdut speranța că îl vor mai găsi.

Tatăl lui Suhaib susține că nu are nicio informație concretă despre dispariția fiului său

Suhaib a dispărut în noiembrie, iar de o lună, organele legii au încercat să dea de urma modelului. Tatăl său a luat deja legătura cu o mare parte din prietenii fiului său, însă niciunul dintre ei nu a știut să dea detalii despre ce s-a întâmplat.

„Nimic. Până acum nimic. Nimeni nu a venit, nimeni nu a sunat, am vorbit cu avocatul și e totul la fel. Nu știu dacă îl caută. Nimeni nu ne răspunde nimic. Eu l-am căutat la prietenii lui pe care îi cunosc, dar în altă parte, nu pot să îl caut.

Ambasada a trimis scrisoare la Statul Român, dar de 3 săptămâni, nu avem niciun răspuns. Poliția nu știe nimic, atât ne spune, altceva nimic. Acum le căutăm pe fetele astea să ne sune și să ne spună adevărul, așteptăm dosarul și să vedem ce facem. Cel mai important e că eu vreau să deschid dosarul, dacă deschid dosarul, nu mai am probleme”, a spus tatăl lui Suhaib la Antena Stars.

Ce spune avocatul lui Suhaib

Cu toții știu deja că Suhaib avea probleme cu legea, motiv pentru care mulți au început să creadă că a fugit ca să nu fie arestat. Avocatul lui a precizat că tatăl său se aștepta ca acesta să fie deja în arest și să îl găsească, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„A dispărut, e declarat de către tatăl său ca fiind persoană dispărută. Am făcut o sesizare la Poliția Sectorului 1 la serviciul Urmăriri, în data de 4 decembrie 2022. Eu nu știu ce susține fostul avocat, eu vă spun ce s-a întâmplat. Pe 21 decembrie eu am fost la Brașov și am cerut schimbarea măsurii pentru controlul judiciar. Nu a fost judecată din cauza lipsei clientului. Eu vă spun adevărul, alte detalii nu știu”, spunea avocatul lui Suhaib în urmă cu puțin timp, la Antena Stars.