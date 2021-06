Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher, la șapte ani de la accident. “Poate face pași mici. Este treaz, dar nu răspunde”

În urmă cu șapte ani, Michael Schumacher a avut un accident teribil în timp ce se afla la schi, în Alpii Francezi. În tot acest timp, familia fostului pilot de Formula 1 a decis să nu ofere prea multe informații despre starea lui de sănătate sau să facă publice imagini. Cei care au mai vorbit despre situația în care se află germanul au fost, de regulă, medicii.

Neurochirurgul principal Erich Riederer a dezvăluit, recent, că Michael Schumacher este capabil să meargă, însă doar cu pași foarte mici. În plus, s-ar afla într-o stare vegetativă, care îi permite să fie treaz. Din păcate, nu poate, în continuare, comunica.

“Cred că se află într-o stare vegetativă, ceea ce înseamnă că este treaz, dar nu răspunde. Respiră, inima îi bate, probabil că se poate așeza și poate face pași mici, dar nu mai mult”, a dezvăluit Erich Riederer, neurochirurgul principal, despre starea lui Michael Schumacher, pentru postul de televiziune francez TMC.

Întrebat dacă există vreo șansă ca Michael Schumacher să-și revină complet, neurochirugul principal a declarat scurt: “Nu cred!”.

Jean Todt, despre Michael Schumacher: “El luptă în continuare”

De asemenea, Jean Todt, fostul șef al lui Michel Schumacher la Ferrari, a dezvăluit că îl vizitează pe fostul pilot de Formula 1 de cel puțin două ori pe lună.

“Nu-l las în pace. El, Corinna (n.r. – soția sa), familia, am avut atâtea experiențe împreună. Frumusețea a ceea ce am trăit face parte din noi și este continuă. L-am văzut pe Michael săptămâna trecută. El luptă în continuare. Știm că a avut un accident de schi teribil și nefericit care i-a provocat o mulțime de probleme. Dar are o soție uimitoare lângă el, are copiii săi, asistentele sale și nu putem decât să-i dorim tot ce e mai bun și să-i urez tot binelui familiei. Tot ce pot face este să fiu aproape de ei până când voi putea face ceva și apoi o voi face”, a spus Jean Todt, potrivit Corriere della Serra.