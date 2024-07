Noi dezvăluiri în cazul crimei din Brăila ies la iveală! Ce declarații a făcut presupusul criminal din închisoare

Maricel Mihai, principalul suspect în cazul crimei doctoriței Marina Gavril, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind pronunțată duminică, 21 iulie. Arestrul său vine după ce Mihai, în vârstă de 39 de ani, a fost reținut sâmbătă, 20 iulie. Cu câteva zile înainte, bărbatul a organizat o petrecere de amploare cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale.

Pe 16 iulie, medicul stomatolog Marina Gavril a fost găsită ucisă în propriul cabinet din Brăila, provocând imediat o mobilizare a autorităților pentru identificarea vinovatului. După patru zile de căutări intense, principalul suspect, Maricel Mihai, în vârstă de 39 de ani, a fost capturat și dus la audieri. Acum, bărbatul face noi declarații din închisoare!

Suspectul în cazul crimei din Brăila a făcut mărturisiri tulburătoare din închisoare. Maricel Mihai, acuzat de uciderea medicului stomatolog Marina Gavril în propriul său cabinet, a recunoscut fapta și a oferit detalii șocante despre motivul său.

Conform informațiilor raportate de infobraila.ro, Mihai a declarat că a comis crima din cauza unei crize de nervi. Potrivit acestuia, Marina Gavril i-ar fi spus că trebuie să aștepte o programare pentru a primi tratament pentru infecția dentară de care suferea. Frustrat de durerea severă și de necesitatea de a reveni la clinică într-o altă zi, Mihai și-ar fi pierdut calmul și a recurs la gestul violent care a dus la moartea doctoriței.

„Nu am omorât-o eu! Eu nu am făcut nimic. M-au dus la medicul legist și m-au verificat peste tot și nu mi-au găsit nimic. M-am dus la părinții mei, le-am zis că mă doare măseaua și mă duc să văd ce fac cu ea, că mă durea rău măseaua și nu mai puteam de durere. (Nr. Medicul) mi-a spus că nu poate să mi-o scoată, că are infecție în ea și trebuie programare. Am stat pe puțin 3-4 minute”, a declarat suspectul în urmă cu câteva zile.