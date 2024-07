Mărturia uluitoare a pacientei care a mers la cabinetul Marinei Gavril, imediat după ce a fost ucisă: ”M-am uitat pe geam”

Maricel Mihai, principalul suspect în cazul crimei doctoriței Marina Gavril, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce instanța a decis acest lucru duminică, 21 iulie. Decizia survine după ce Mihai, în vârstă de 39 de ani, a fost reținut sâmbătă, 20 iulie. O pacientă care a ajuns la cabinetul dentistei imediat după crimă a oferit detalii despre incident.

La data de 16 iulie, medicul stomatolog Marina Gavril a fost ucisă în propriul cabinet din Brăila, iar autoritățile au fost în alertă imediat pentru identificarea ucigașului. După patru zile de căutări intense, suspectul principal, Maricel Mihai, în vârstă de 39 de ani, a fost prins și dus la audieri.

O pacientă care a ajuns la cabinetul doctoriței Marina Gavril imediat după comiterea crimei a oferit o declarație detaliată despre incident. Aceasta a spus că, în ziua respectivă, avea o programare la ora 17:00 și obișnuia să ajungă cu aproximativ 10 minute înainte de ora stabilită. La sosire, a descoperit că ușa cabinetului era închisă. În prima fază, a crezut că nu apăsase corect și a încercat din nou.

Pacienta a sunat-o pe doctoriță, dar telefonul acesteia era închis. A încercat din nou să o contacteze, suspectând o problemă cu semnalul telefonic, dar a primit același mesaj că telefonul era închis. După o așteptare, pacienta a presupus că medicul putea fi plecat undeva pentru o pauză.

„Eu, în ziua aia, am avut programare la 5 după-masă. Întotdeauna, cam așa, ajungeam cu 10 minute înainte. Am încercat ușa, era închisă. Am crezut că nu apăs bine, am mai încercat-o odată.

Am pus mâna pe telefon, am sunat-o, ea avea telefonul închis. Am mai încercat să o mai sun o dată, am crezut că n-am eu semnal sau ceva, tot așa, am spunea că are telefonul închis. Am mai așteptat, am zis că s-a dus pe undeva să mănânce, că a avut pauză femeia, că vine de acasă, că știam că stă prin zonă…

Am stat în intersecție, nimic. M-am dus spre o scară fix de lângă cabinet ca să stau la umbră și am stat acolo până la vreo 17:10, ceva de genul… M-am uitat cât e ceasul, am zis ok, poate a venit, m-am mai dus o dată, am mai încercat ușa de 2-3 ori, nimic. Am mai sunat-o o dată, tot așa telefonul închis. I-am dat mesaj să văd dacă pleacă mesajul, să văd dacă e ceva cu semnalul meu. Nu pleca mesajul pe WhatsApp. M-am uitat pe geam să văd dacă văd ceva. M-am uitat și în camera aia de așteptare unde așteptam noi. M-am uitat și în cameră, în cabinet propriu-zis, nu era nimic, nu se vedea absolut nimic, erau draperiile trase.

Și eu am crezut că s-a întâmplat ceva cu maică-sa, că știam că o are bolnavă, bătrână sau ceva de genul. Și că a plecat în grabă femeia. Și asta a fost. Deci am ajuns la 16:50 și am plecat pe la 17:15, eu atât am așteptat acolo”, a spus pacienta dentistei ucise la Brăila pentru Antena 3 CNN