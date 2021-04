Noile concurente de la Survivor România l-au dat peste cap pe Jador: ”Băieții sunt în călduri”

Patru concurente noi au intrat în competiția Survivor România 2021. În echipa Faimoșilor au venit Raluca Dumitru și Irisha, iar băieții sunt mai mult decât încântați de colegele proaspăt venite.

Jador este încântat de venirea noilor colege și a mărturisit că a văzut potențial în Raluca și Irisha după primul meci jucat de acestea în Republica Dominicană. De asemenea, artistul nu s-a putut abține și a dezvăluit că bărbații din echipă sunt fascinați de cele două frumuseți proaspăt venite.

”Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia. Am spus că nu se vor descurca, dar sunt brânză bună… să se mai învechească puțin să facă treabă bună. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a spus Jador despre cele două Faimoase.

Și restul Faimoșilor s-au bucurat de sosirea noilor concurente, despre care susțin că s-au descurcat destul de bine în meciul de recompensă.

”Bine ați venit în vilă. Am văzut că veniți cu un vibe pozitiv”, a spus Culiță Sterp.

”Eram îngrjiorată că am rămas singură și mă simțeam în pericol și mi-au venit două fete. M-am bucurat, le știam. Cu Irina m-am întâlnit pe la emisiuni, iar Raluca mi-a fost colegă”, a dezvăluit și Elena Marin.

Faimoasele au nevoie de timp pentru a se acomoda, însă vor da tot ce este mai bun pentru a aduce cât mai multe puncte echipei.

”E solicitant, e diferit, dar nimeni nu a fost perfect de la început. Ne mai dați o șansă și o să ne descurcăm”, a spus Irisha.

”E greu și din fața televizorului dar aici e mai greu. Mă obișnuiesc după aia. Nu-mi place să pierd. Îmi place să câștig și la cărți. M-am ofticat rău că am pierdut”, a precizat și Raluca Dumitru.