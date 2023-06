Nota uriașă de 3.656 de lei plătită de un bârlădean într-un restaurant din Mamaia. Câți bani a lăsat bacșiș

Sezonul estival este în toi, iar mulți români au plecat, deja, în concediu. O parte dintre ei au preferat să meargă la mare în alte țări, însă mai sunt și turiști care au ales litoralul românesc. Cea din urmă alegere s-a dovedit total neinspirată pentru un bârlădean, care pentru un singur prânz și-a dat, aproape, toți banii de concediu. S-a ales cu o notă de plată de 3.656 de lei și abia s-a săturat.

Se pare că în acest an prețurile de pe litoralul românesc au explodat și asta a simțit pe pielea lui și un bărbat din Bârlad. A ales stațiunea Mamaia, iar prețurile de la cazare nu au fost o problemă. Surpriza a venit abia atunci când a mers cu familia și câțiva prieteni la restaurant să ia prânzul.

La final, cu toții au fost uluiți când au văzut nota de plată. Pentru ce au consumat cei șase adulți și patru copii, bârlădeanul a trebuit să plătească 3.656 de lei, iar dacă adăugăm și bacșișul de 10 % a scos din buzunar 4.021 de lei. Bărbatului nu i-a venit să creadă când a văzut cât are de achitat și spune că nici măcar nu s-a săturat, căci preparatele de pe masă nu au fost prea multe.

Mai exact, s-au servit câteva sucuri, două beri, două sticle de vin, trei pești (care au costat 1.764 de lei), un șnițel de pui, cartofi prăjiți, un ciolan de porc confiat, crispy de pui, legume la tigaie, creveți, spaghete, sparanghel și două salate.

„Am mâncat trei familii și am plătit suma de 4.000 de lei. Am băut vin, am mâncat cel mai scump pește, captura zilei, 1.760 lei, care erau trei pești, un lup de mare și Dorada și niște salate. În total 4.000 de lei. Incredibil! Vorbim de o masă. De banii aceștia luam trei porci pentru copilașii mei. Nu mai vin aici, mai bine mă duceam în alte parte. Vă dați seama 4.000 mii de lei, un singur prânz!”, a declarat bârlădeanul, potrivit vremeanoua.ro

„Nu mai vin aici”

Bărbatul a fost uluit când a primit nota de plată, așa că a luat o decizie clară: să încheie cât mai repede sejurul la mare și să nu mai vină niciodată. Pentru că a plătit un sigur prânz cu o mare parte din banii de concediu, bărbatul a rămas cu un gust amar și nu crede că o să mai acorde vreo șansă litoralului românesc.

El a recunoscut că marea lui greșeală în ceea ce privește prânzul grandios a fost faptul că nu s-a uitat în meniu la prețuri și a mers pe mâna ospătarilor.

„Ei au venit și ne-au oferit. «Vreți pește?», au întrebat ei și apoi au adus Dorada, așa nefăcut, ca să o vedem și mi-am zis că o să coste 200 – 300 de lei. La final, cu tot ce am consumat noi, trei familii, 4.000 de lei și am plecat și nesătui.

La cazare e ok, dar mâncarea e super, super, scumpă. De asta și plecăm. Al doilea sejur nu mai vin aici. O să merg: Bulgaria, Grecia sau Turcia”, a mai spus turistul.

