Cel mai urmărit show culinar, Chefi la cuțite, se va relua la începutul lunii septembrie. Sezonul nou, al 12-lea ca număr, este cu mult diferit de precedentele. Mona Segall a rescris o mare parte din conceptul emisiunii. De alltfel, noul sezon a fost filmat chiar înainte de plecarea cunoscutei producătoare la America Express. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Din această toamnă, telespetatorii Antenei 1 vor avea parte de o nouă confruntare, pe cinste, în cel mai urmărit cooking show din România. Producătoarea Mona Segall, precum și protagoniștii emisiunii pregătesc un sezon surpriză pentru ediția cu numărul 12 a Chefi la cuțite.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor juriza și de această dată cele mai sofisticate, gustoase și originale rețete culinare într-un format diferit însă de precedentele.. Cu multă sare și….piper.

Când se va relua Chefi la cuțite

Mona Segall a rescris o mare parte din conceptul emisiunii. Iar noul sezon a fost filmat chiar înainte de plecarea cunoscutei producătoare la America Express.

„Sezonul 12 va debuta pe 4, 5 si 6 septermbrie, când vor fi difuzate primele trei episoade. Sezonul nou este foarte diferit de celalalte. Mona Segall a rescris o mare parte din conceptul emisiunii. De altfel, noul sezon a fost filmat chiar înainte de plecarea la America Express” a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO o sursă din trustul Intact.

Cine va prezenta Chefi la cuțite

În ceea ce o privește pe prezentatoarea acestui show, după retragerea Ginei Pistol, care a ales să părăsească emisiunea pentru a avea mai mult timp pentru familia sa, aceasta va fi, în continuare, Irina Fodor. Nimeni alta decât înlocuitoarea soției lui Smiley, din sezonul precedent.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci. Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mama și am început o nouă viață. În acești doi an în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele.

Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anula cesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune”, mărturisea Gina Pistol, cea care a prezentat nu mai puțin de nouă sezoane a acestui show culinar.

