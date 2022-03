Noul selecționer a dat verdictul după primul meci: „Echipa naţională nu este funcţională!”

Edward Iordănescu a declarat la finalul meciului amical cu Grecia, scor 0-1, care a reprezentat debutul său, că acest test a fost benefic pentru că l-a ajutat să găsească răspunsul la mai multe întrebări, având în vedere că în acest moment sunt o serie de lucruri care nu sunt funcționale la prima reprezentativă.

„A fost un test pe care l-am aşteptat, care ne-a răspuns la anumite întrebări, împotriva unui adversar cu un nivel bun. Ne aşteptam la un meci dificil, ceea ce s-a şi întâmplat. Am vrut să dăm şanse cât mai multe unor jucători, dar eu rămân stabil în ceea ce am declarat, este un grup cu potenţial şi în care cred. Rezultatul cred că putea fi mai bun pentru noi, cu puţină şansă. Din păcate, nu este cel pe care îl aşteptam, dar a răspuns la câteva întrebări. Am încredere că în scut timp relativ scurt ne putem ridica nivelul şi să începem să producem rezultate semnificativ mai bune. Mereu am spus că rezultatul va conta, pentru că aşa construim un grup cu o mentalitate solidă, trebuie să luptăm pentru rezultat şi să ne dorim. Echipa naţională nu este funcţională pentru că dacă era, eram la turneele finale. Sunt lucruri bune de care ne putem lega din trecut, însă sunt altele multe care trebuie puse la punct. Prefer să facem acum greşelile din care eu pot trage anumite concluzii foarte clare, decât să le facem mai târziu când ne va costa mult mai tare Asta este realitatea, prefer să le identificăm acum şi să avem timp la dispoziţie atunci când ne vom reuni să putem să corectăm. Din păcate asta este realitatea momentului”, a declarat Iordănescu la finalul partidei.

Pentru prima reprezentivă va urma amicalul de pe 29 martie din deplasare cu Israel după care România va începe aventura în Liga Națiunilor.