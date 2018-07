Novak Djokovic câștigă la Wimbledon și revine în elita tenisului Mondial!

Jucătorul de tenis Novak Djokovic a câștigat turneul de Graand Slam de la Wimbledon.

Sârbul s-a impus pe iarba londoneză după o finală de trei seturi cu Kevin Anderson, scor 6-2, 6-2, 7-6, iar după ce a cââștigat finala a mărturisit că a trecut printr-o perioadă dificilă și a avut dubii în privinţa carierei sale.

„Sunt foarte recunoscător faţă de toţi cei care m-au susţinut. Ultimii 2 ani nu au fost uşori. Am avut de-a face pentru prima oară cu o accidentare severă, am avut multe momente de dubii şi nu ştiam dacă pot reveni. Ambiţiile mele sunt destul de mari şi poate am lucrat împotriva mea, în special în primele luni de după operaţie, pentru că aşteptările erau atât de mari încât nu am putut înţelege de ce nu pot juca la nivelul cu care sunt obişnuit. Acum este uşor să vorbim. A trebuit să trec peste, dar vreau să le mulţumesc celor care mi-au fost aproape şi au crezut în mine. Dar nu există loc mai bun în lume pentru o revenire. Mereu am visat să ridic acest trofeu când eram copil. Aici e un loc sacru pentru tenis, e ceva special”, a declarat Novak Djokovic.

Precedentul titlu de Grand Slam al fostului lider mondial fusese obţinut în 2016, la Roland Garros.

În vârstă de 31 de ani, jucătorul sârb a revenit de astăzi și în top 10 ATP, fiind pe locul zece mondial cu 3355 de puncte. Lider în topul ATP mondial esye învinsul lui Djokovic din semifinală, Rafael Nadal cu 9310 puncte, cu mai mult de 2000 de puncte avans față de al doilea clasat, Roger Federer, elvețianul având 7080 puncte.