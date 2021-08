Nu e banc! Cât costă o porție de hamsii și o bere în Mamaia

Odată cu lărgirea plajei din Mamaia au apărut și o serie de glume și bancuri pe internet, făcând referire la acest lucru. Însă, nu se trec cu vederea nici prețurile de pe litoral, care au explodat, odată cu relaxarea măsurilor. Recent, un turist a mărturisit câți lei a dat pe o porție de hamsii și o bere la o terasă din Mamaia.

Mai mulți turiști care au ales să își facă vacanțele pe litoral, mai cu seamă în stațiunea Mamaia, s-au „izbit” de prețuri exorbitante, la terase sau restaurante. Odată cu lărgirea plajei din Mamaia, mulți turiști s-au declarat nemulțumiți de acest lucru, ba chiar unii dintre ei au făcut și glume, devenind virale pe internet. Totuși, chiar dacă fac bancuri pe seama acestui lucru, odată ajunși pe litoral, trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru anumite servicii. De pildă, un turist a dat pe o porție de hamsii și o bere nu mai puțin de 70 de lei, la un local din Mamaia.

Pe de altă parte, o porție de calcan la plită ajunge și la suma de 89 de lei, iar ca ”prețuri rezonabile„ au rămas cele pentru porțiile simple de hamsii și guvizi prăjiți. O porție de hamsie costă și 30 de lei, iar o porție de guvizi prăjiți ajunge și la 32 de lei. Iar dacă ți se face poftă de ceva dulce, trebuie să iei în calcul că nici acolo prețurile nu sunt deloc mici.

În condițiile în care ți se face sete pe plajă, o sticlă de apă de 0.5 litri costă 10 lei, iar în supermarketuri ajunge și până la 5 sau 6 lei.

”Am dat pe o ciorbă, o porție de hamsii și o bere 70 de lei. Soția mea a comandat o friptură de 75 de lei, care nu a a mai ajuns pe masa noastră. Noroc că am putut lăsa mașina la o cunoștință, că dacă mai plăteam și taxa de parcare, care ajunge am auzit la aproape 100 de lei pe zi, paguba era și mai mare. Am plătit pentru o familie cu trei membri, all inclusive, la un hotel de patru stele la Nisipurile de Aur puțin peste 3000 de lei. Nu poate fi mai rău decât ce am văzut pe litoralul românesc”, a spus un turist pentru observatorulph.ro.

Câte minute faci pe plajă de la șezlong până la mare în stațiunea Mamaia

Un cuplu de internauți a decis să spargă mitul plajei din Mamaia așa că au cronometrat drumul de la ultimul șezlong până în apă. Aceștia au pornit cronometrul în dreptul ultimului șezlong, iar după o „plimbare” de câteva minute cei doi au ajuns pe malul mării.

Se pare că pentru a ajunge de pe plajă în apa mării este nevoie de exact două minute și 27 de secunde, întru-un ritm de mers normal. Deși timpul nu pare așa de mare este considerabil mai lung comparativ cu alte plaje, unde este nevoie de doar două secunde pentru a ajunge în apă.

sursă foto: Pixabay