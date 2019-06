Nu e banc! Câte ore pe noapte doarme Bianca Drăgușanu

Este o femeie de afaceri, mamă, dar și… iubită! Bianca Drăgușanu își împarte timpul în așa fel încât să aibă vreme pentru toate ”îndatoririle”. Însă… puțini sunt cei care știu cât timp alocă Bianca Drăgușanu și somnului.

Bianca Drăgușanu este o femeie extrem de activă! Vedeta nu stă locului nicio secundă și își gestionează timpul pentru absolut orice. Fie că vorbim despre timpul petrecut în preajma fetiței sale, fie că vorbim despre latura sentimentală sau despre orele petrecute în sala de sport… Bianca Drăgușanu are timp pentru toate!

Însă… puțini sunt cei care știu câte ore alocă blondina somnului! (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI ALEX BODI, SĂRUTURI ȘI ATINGERI FIERBINȚI ÎN PUBLIC. AVEM IMAGINILE CU CEI DOI)

”Dorm cinci ore pe noapte. Rezist. Sunt foarte activă. Mie nu îmi place să îmi dorm viaţa. Asta e media, 5-6 ore. Eu sunt foarte organizată, foarte echilibrată, nu întârzii niciodată, am lângă mine oameni foarte competenţi. Sunt foarte atentă la toate detaliile. De mai bine de şase ani afacerea mea merge foarte bine, pot să îmi întreţin familia, pot să îmi ajut părinţii, să îmi cresc copilul, am casa mea, am maşina mea”, a spus Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi își doresc copii

După ultima ceartă pe care au avut-o, nimeni nu se mai aștepta la o împăcare între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Se pare însă că sentimentele dintre cei doi sunt puternice și au decis să-și mai acorde o șansă. Ba chiar, se gândesc la căsătorie și la copii. (VEZI ȘI: “GRAVIDĂ!” BIANCA DRĂGUȘANU ȘI-A PUS MÂNA PE BURTICĂ ȘI A ANUNȚAT ÎN DIRECT LA TV CĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MAMĂ DIN NOU)

„Eu i-am cunoscut părinții și el pe ai mei. Am fost împreună la părinții lui în Spania, iar el a fost cu mine la mama și la Sofia. Nu s-au cunoscut părinții noștri între ei, dar urmează să se cunoască și ei. Eu nu cred nimic până nu văd. Noi suntem într-un stadiu în care trecem deja la fapte. Relația noastră a fost pusă la încercare de câteva ori. Nu mi-a dat motive să fiu geloasă și nici eu lui. El vrea doi băieți. Dacă se întâmplă o să vedeți și voi. Prima dată am putut să mă ascund, dar a doua oară nu știu dacă pot. O să plec din țară și o să vin cu copiii. Pe Alex l-au întrebat anumite persoane dacă eu chiar am avut un copil. I-am arătat poze cu mine însărcinată pe care nu le-am făcut publice, pentru că nu îmi stă în fire. Dacă va mai exista o a doua sarcină, o să fac ce nu am făcut la prima”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Viva!

Focoasa blondină a mai povestit faptul că atât ea cât și iubitul ei se gândesc serios și la căsătorie.

„Avem o relație a noastră specială și poate vom ajunge și la un mariaj”, a spus diva, în timp ce afaceristul a fost mult mai tranșant. „Am luat în calcul și varianta asta. Ne iubim, este firesc să ne gândim și la un mariaj”, a spus Alex!