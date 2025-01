Nu e banc! Cu cât închiriază Mihai Trăistariu apartamentul de lux din Mamaia, pe noapte

Cu o primăvară blândă care anunță o vară plină de turiști, Mihai Trăistariu se pregătește să profite la maximum de sezonul estival. Artistul și-a scos deja la închiriat cele șase garsoniere din Mamaia Nord, o destinație tot mai populară pentru turiștii care preferă litoralul românesc. Iată cât costă să închiriezi apartamentul de lux din Mamaia a lui Trăistariu!

Garsonierele, amplasate într-un bloc modern, la doar 100 de metri de plajă, sunt o opțiune ideală pentru cei care doresc să fie aproape de centrul stațiunii și să se bucure de confort și proximitate față de mare. Toate cele șase apartamente de tip studio sunt situate la același etaj, ceea ce facilitează închirierea lor de către grupuri de prieteni sau familii extinse.

Prețurile pentru aceste garsoniere rămân competitive și în 2025, păstrând același nivel ca anul trecut. În lunile aprilie, mai și iunie, turiștii vor plăti 250 de lei pe noapte, în timp ce în lunile de vârf, iulie și august, tariful crește la 350 de lei pe noapte. Pentru luna septembrie, prețul scade din nou la 250 de lei pe noapte, făcându-le atractive și pentru cei care preferă vacanțele târzii.

Noutatea acestui an vine sub forma unui apartament de lux achiziționat recent de artist într-un complex exclusivist din Mamaia. Acesta urmează să fie disponibil pentru închiriere începând cu luna martie. Amplasat chiar pe malul mării, apartamentul oferă o priveliște spectaculoasă și multiple facilități de cinci stele, inclusiv încălzire în pardoseală, piscină, saună, spa și supermarket.

Deși prețul oficial pentru o noapte de cazare în acest apartament este de 900 de lei, Trăistariu intenționează să ofere un discount considerabil pentru prima vară, reducând tariful la 400-500 de lei pe noapte. Acest preț promoțional vizează atragerea primilor turiști și construirea unei baze de clienți fideli.

Apartamentul de lux va fi listat pe platforme de închirieri online, iar artistul speră ca facilitățile oferite și amplasarea privilegiată să atragă turiști pe tot parcursul anului.

„Și pe celălalt apartament îl deschid în curând. E mobilat, e aproape gata, într-o lună îl pun pe Boooking.com, cu tot cu poze finale. Eu l-am pus deja pe Booking.com, dar e 900 de lei pe noapte, el fiind de cinci stele. Numai că, pentru prima vară, am zis să fac un bonus și o să-l dau la jumătate, la 400-500 de lei pe noapte, tocmai ca să-mi fac și aici o clientelă. E chiar în buza mării, e frumos! Se vede marea pe geam, ai multe facilitați!

Am emoții totuși cu prețul, pentru că e de cinci stele. Lumea are tendința să negocieze. Vedem cum va fi! Vreau să-l las deschis tot anul, are și încălzire în pardoseală, are piscine, saună, spa, supermarket. Pot veni turiștii să stea permanent acolo”, a mai spus Mihai Trăistariu, pentru sursa citată mai sus.