Mihai Trăistariu a trăit clipe de panică: povestea unui Revelion nebun! ”Am căzut în șanț, am început să plâng!”

De Revelion, unii beau șampanie și se distrează de zor, iar pe alții îi lovește ghinionul. Mihai Trăistariu este unul dintre „norocoșii” care a bifat o noapte de pomină, chiar după ce a bătut ceasul ora 12. Artistul a povestit întreaga pățanie în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Deși acum este amuzat de întâmplarea cu pricina, la momentul respectiv a vărsat câteva lacrimi, din cauza situației neplăcute în care se afla. Nimeni nu își dorește ca de Revelion să facă un accident de zile mari, din pricina poleiului. Însă interpretul a fost protagonistul unui episod extrem de neplăcut, atunci când a aterizat cu mașina într-un șanț. Din fericire însă, Mihai Trăistariu nu a pățit nimic, însă mașina pe care o conducea a fost destul de avariată. Pe de altă parte, solistul ne povestește și care sunt rezoluțiile sale pentru anul 2025. Vă spunem doar atât, are planuri mari și vrea să se mute la casă nouă.

Mihai Trăistariu a avut parte de peripeții în noaptea dintre ani, acum ceva timp. Peripeții e puțin spus, dacă ne gândim mai bine, pentru că, aflat la volan, artistul a pierdut controlul mașinii din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șoseaua plină de polei și o ninsoare puternică au fost combinația fatală, iar interpretul nu a mai putut stăpâni autovehiculul și a ajuns cu mașina într-un șanț. Colac peste pupăză, era și singur în mașină, iar prietenii, așa cum era de așteptat, petreceau de mama focului.

Mihai Trăistariu s-a aflat într-o situație complicată, chiar în noaptea de Revelion, iar reacția lui a fost pe măsură. A izbucnit în plâns, apoi în râs, apoi și-a sunat un prieten, ca să-l ajute să iasă din încurcătură. Norocul său a fost că nu i s-a întâmplat nimic, nu s-a ales ici măcar cu o zgârietură, cu toate că autoturismul său era destul de avariat de la impact.

Mihai Trăistariu vrea să-ți facă vilă cu piscină în 2025: „Vreau 10 camere”

Întrebat de CANCAN.RO ce își dorește să îi aducă noul an, artistul nu a stat prea mult pe gânduri. A spus că vrea ca în 2025 să își cumpere un teren și să își facă o casă. Dar nu orice casă, ci una mare, cu multe camere, ca să aibă loc să își pună toate hainele. Unde mai pui că mai are și animăluțele sale, care și ele, la rândul lor, au nevoie de spațiu.

„Știu că e o joacă și nu cred neapărat în superstiții, dar nu știu cum se întâmplă, că în fiecare an fac același lucru. Trebuie să am chiloți roșii și să mă urc pe un scaun, cu toate că eu de obicei cânt, dar se oprește concertul, la 12 noaptea, se dau artificii, iar atunci mă cocoț pe un scaun. Superstiția este să nu stai pe podea, iar eu mă urc pe scaun și îmi pun și bani în buzunar. Îmi iau la mine toți banii, doldora, pe care i-am câștigat la concert, pentru că se spune că de Revelion se înmulțesc.

Fac asta de 20 de ani și nu mă opresc, îi mai pun și pe cei de lângă mine să facă la fel. Am și o rezoluție pentru 2025, vreau să îmi fac o casă, pentru că eu stau la bloc și nu îmi place ideea, așa că vreau să-mi fac o căsuță. M-am uitat de niște terenuri, vreau să o fac eu de la zero și atunci acesta ar fi unul dintre proiectele mele pentru 2025. Mie îmi trebuiesc 10 camere, pentru că am câini, pisici, am foarte multe haine, nu mai am loc. Vreau să-mi fac și o piscină, să stau în curtea mea, la soare, așa aș fi fericit, ca să nu mai stau la bloc”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Artistul a făcut accident cu mașina în noaptea de Revelion

Mihai Trăstariu a trecut prin clipe neplăcute în urmă cu mai mulți ani, atunci când a intrat cu mașina într-un șanț, chiar de Revelion. Interpretul nu a pățit nimic grav, însă a fost destul de afectat din punct de vedere emoțional de întreaga întâmplare, mai ales că era singur și nu avea cine să îl ajute.

„Am avut parte și de o peripeție, de Revelion, acum mai mulți ani. Am cântat la Odobești și ningea foarte tare în acea noapte. Eu eram singur, nu știu cum s-a nimerit, așa m-am dus la concert, așa a fost să fie. Era după concert, pe la 2 noaptea, mă întorceam acasă, la Constanța. Fiindcă era polei, gheață pe jos, se circula foarte greu, am alunecat foarte tare cu mașina și am căzut într-un șanț, pe partea dreaptă. Pur și simplu nu am mai putut stăpâni mașina. S-a zdrobit, într-adevăr, de la impact, dar problema era că nu era absolut nimeni care să mă poată ajuta. Eu, când am văzut că sunt în situația aceea, m-a bufnit un plâns, nici nu știam ce să fac.

Mi-am sunat un prieten și i-am spus că ei petrec, iar eu stau într-un șanț, în noaptea de Revelion. În loc să dansez, să beau șampanie, eu eram cu mașina lovită în șanț. Era plâns cu râs. Asta pentru niște bani amărâți, că a trebuit să cânt. Nu a fost mare pagubă, dar nu am mai putut să iau mașina de acolo”, a dezvăluit faimosul artist.

