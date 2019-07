Nu e banc! Un taximetrist din Satu Mare a rămas fără permis după ce a mâncat două croissante

Un taximetrist din Satu Mare a rămas fără permis, după ce a mâncat două croissante. La un control de rutină al Poliţiei, taximetristul a fost pus să sufle în etilotest şi rezultatul l-a lăsat fără permis. Alcoolemia era 0.07 la mie în aerul expirat.

Chiar şoferul de taxi, Cătălin V., şi-a spus povestea, citat de Informaţia Zilei. “Sunt taximetrist şi lucrez doar de noapte. În noaptea de sâmbătă spre duminică am intrat la muncă la ora 1, mi-am cumpărat de la peco o pungă de croissante cu aromă de vin spumant, am mâncat un cornuleţ şi când îl mâncam pe al doilea m-a oprit Rutiera.

La etilotest, la ora 1 şi 14 minute, a ieşit că am o alcoolemie de 0,07. Nu am consumat alcool, sunt taximetrist şi sunt un om responsabil, fiind singurul întreţinător al familiei. Am trei copii de crescut, rate şi facturi de plătit.

Când am luat cornuleţele acelea, nici nu m-am uitat cu ce sunt. Dar mi se pare ceva incredibil să nu scrie pe pachet că nu e recomandat să le consumi dacă te urci la volan“.

Taximetristul s-a ales cu permisul suspendat 3 luni şi cu o amendă de 600 de lei. De la sediul redacţiei noastre a mers la Protecţia Consumatorilor pentru a vedea ce poate să facă pentru soluţionarea problemei sale şi, dacă vinovate sunt cornuleţele cu vin spumant, producătorul să fie obligat să treacă pe ambalaj că nu sunt recomandate şoferilor.

Croaissanetele cu cremă de vin spumant conţin, conform etichetei, alcool etilic!