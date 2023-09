Dumitru Dragomir are încredere maximă în Ionuț Luțu. Fostul președinte al LPF consideră că Gigi Becali ar trebui să-i dea o șansă omului său de încredere, în cazul în care Elias Charalambous va pleca la Lyon.

În prezent, Ionuț Luțu face școala de antrenori. Dumitru Dragomir are mare încredere în fostul fotbalist al Stelei și Universității Craiova. „Corleone” este ferm convins că cel poreclit Hagi ar face performanță pe banca FCSB-ului.

„Acum, dacă va pleca Charalambous, sunt convins că Gigi Becali va numi pe cineva pe bancă. Probabil că Pintilii, dacă își ia carnetul la timp. Apoi, cel mai bun este Ionuț Luțu. Eu pe el îl propun, cât se poate de serios. Își va lua și el carnetul și atunci va fi mulți, mulți ani antrenor la FCSB. Este un băiat bun, a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români, și sunt convins că va face performanță mai bună decât Charalambous-Necharalambous”, a declarat Dumitru Dragomir pentru PROPSORT.RO.

Cum a devenit Ionuț Luțu omul de încredere al lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului

Altfel, Dumitru Dragomir dezvăluia, în urmă cu doi ani, cum a devenit Ionuț Luțu omul de încredere al lui Gigi Becali.

„Lui Luțu îi spune: «Ia de acolo, dă acolo». Are o încredere în Luțu cum nu am întâlnit, iar om mai loial decât Luțu nici nu am cunoscut în decursul vieții mele. Luțu este exemplul angajatului loial al patronului. Am și eu așa ceva! Am patru la mine la societăți la fel ca Luțu, adică pui în mâinile lor viața. Am și eu așa ceva!

Nu e riscant, dacă ai încredere ca în copiii tăi și ei să trăiască bine lângă tine, nu numai să îi exploatezi, nu numai să dai cu biciul în ei, pentru că asta nu înțeleg unii dintre cei care au făcut avere extraordinară. Vor numai ei să facă burta mare, în loc să ajute pe toată lumea. Nu, cei de lângă tine trebuie să trăiască bine! Am oamenii lângă mine, de încredere de aproape 30 de ani, iar eu sunt dificil.

Păi, dacă pe Luțu l-a făcut fericit cu casă și pentru el, și pentru fată, și pentru toată lumea… cum să nu îi fie loial? A, am văzut caractere murdare, dar ăștia ți-i alegi tu. Prietenii ți-i alegi tu, familia ți-o dă Dumnezeu.

Un om care-i dai în mână afacerea ta sau banii din casa de bani…trebuie să fii sigur că nu e ciupitor sau risipitor. Și nu faci asta un an, ci ani de zile…și 30 de ani! Aceștia sunt de încredere, de aceea îl laud pe Luțu. Cum l-a găsit Becali? I-a dat nadă, ca și mine cu ai mei, și nu a pus botul deloc”, a declarat Dumitru Dragomir.