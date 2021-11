Nu e glumă! Un ieșean a dat 24.000 de euro pe o mașină defectă! Acuzații dure

Întâmplare halucinantă în Iași! Și cu banii dați și fără nicio despăgubire, deși bunul achiziționat nu are nicio legătură cu ceea ce și-a dorit cumpărătorul!

În anul 2020, ieșeanul Gabriel Crăciun a achiziționat un autoturism marca Ford Focus, pentru care a plătit nu mai puțin de 24.000 de euro. Nici bine nu a început să ruleze mașina pe străzile din mumicipiu, că au apărut și primele probleme. Beneficiind de garanție, clientul s-a adresat unui service autorizat.

”În data de 19 octombrie 2021 am efectuat primul schimb de plăcuțe de frână față. În timp ce frânează, mașina scârțâie foarte tare. Scârțâie din cauza plăcuțelor de frână. Mașina frânează în paramentri, totul este în regulă, dar se aude un scârțâit foarte puternic la frânările ușoare. Am mers cu mașina la reprezentanță, sesizând acest scârțâit. Aceștia au știut despre ce este vorba.

Au zis că e, probabil, un lot mai prost și mai sunt și alti clienți cu mașini noi cu aceleași probleme. Eu doresc să mi se înlocuiască plăcuțele pentru că nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă. Am plătit exact cât mi-au cerut si de aceea merg și la reprezentanță să fac schimburile, pentru a avea garanția că totul este ok pe viitor, dar acest lucru nu se întâmplă”, a precizat clientul nemulțumit, în vârstă de 26 de ani.”

Clientul, nemulțumit de angajații de la service

Gabriel Crăciun a mai povestit că, la un moment dat, a fost deranjat de atitudinea angajaților de la service-ul unde și-a dus mașina la reparații. ”Sunt nemulțumit de acest fapt. Deși ei știu că plăcuțele sunt de proastă calitate, mai bine zis dintr-un material bio, totuși le procură și nemulțumesc clienții. Atitudinea acelor angajați de la reprezentanță este foarte urâtă. Mi s-a spus că eu ar trebui să îmi spăl mai des mașina sau să merg să dau cu aer la plăcuțe. Ei mi-au explicat că se creează nu știu ce praf și de aceea scârțâie. Dar cele originale de ce nu au făcut probleme? Pentru că tot din material bio erau făcute. Doresc înlocuirea plăcuțelor. Acum am ajuns la 31.000 de kilometri”, a mai spus Gabriel Crăciun.

Pana… buclucașă

”La un moment dat am făcut o pană pe stânga spate. M-am dus la vulcanizare, ocazie cu care am observat că de pe furtunul care făcea legătura cu frâna curgea ulei. Am trimis poze la service, nu știam ce are. Pe data de 2 noiembrie 2021 i-am sunat și nu au mai răspuns până pe 5 noiembrie. Au zis că mă pot programa pe data de 18. Le-am spus că este o urgență.

Până la urmă, las mașina la service și mi-au spus să plătesc 153 de lei și că de fapt era apă. Nu am semnat nimic. Când mi-au dat foaia, mi-am dat seama că ei au verificat pe stânga față. Am verificat din nou și încă curgea. Mi-au spus că nu intră asta în garanție. Au fost multe probleme. Au avut un comportament execrabil”, a subliniat ieșeanul, care vrea să facă plânge la Poliție pentru înșelăciune, scrie bzi.ro.

Ce spune directorul service-ului auto

„Nu cred că își bate joc nimeni. Ca orice client, poate să meargă să facă o sesizare la OPC, RAR, o sesizare în cadrul companiei. Sunt niște pași legali. Nu am auzit de acest client, înseamnă că nu a depus o plângere. Dacă este o problemă, dacă am greșit, instituțiile vor decide dacă are dreptate. Este părerea lui și a noastră. Nu sunt probleme, dacă ar fi, se organiza o campanie de rechemare a modelelor respective. Probabil este un caz izolat”, a declarat Marius Manolache, directorul general al companiei.

