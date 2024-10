Nu e o glumă! Cât câștigă pe an o româncă stabilită în Londra, care e șofer de autobuz: ”Lucrez 5 zile pe săptămână”

O româncă în vârstă de 42 de ani care este stabilită în Anglia a povestit despre locul de muncă pe care îl are. Deși rar vezi o femeie dorindu-și acest job care, de obicei, este asociat cu bărbații, femeia susține că îi place ceea ce face și se simte ca într-o familie. Mai mult, ea câștigă aproximativ 33.000 de lire pe an. Iată ce job are!

Femeia activa în domeniul ospitalității și simțea că nu se află în locul potrivit. Prin urmare, soțul ei a îndemnat-o să își urmeze pasiunea pentru șofat și să se înscrie la un curs de pregătire. În prezent, românca lucrează ca șofer de autobuz și își iubește jobul.

„Am devenit șoferiță de autobuz chiar înainte de a împlini 40 de ani. Până atunci lucrasem într-o brutărie și simțeam nevoia să fac o schimbare. Întotdeauna mi-a plăcut să conduc, dar mă îngrijora faptul că această profesie era considerată un loc de muncă pentru bărbați și că femeile la volan erau rar întâlnite.”, a spus femeia conform The Telegraph.

„La garaj este ca o familie”

Femeia povestește că au trecut ani buni până și-a făcut curajul să ia această decizie care avea să îi schimbe complet viața. De asemenea, faptul că nu vedea un număr mare de femei care să practice această meserie, a făcut-o să își piardă din încredere.

Într-un final, ea a decis să facă această schimbare la vârsta de 40 de ani, gândindu-se că dacă va da greș, va putea oricând să se întoarcă în domeniul în care a activat toată viața.

„Ce iubesc la acest job este că ajung să cunosc multe persoane. Dacă lipsesc de pe traseu, mă întreabă unde am fost și dacă sunt bine. Am și pasageri cu deficiențe de auz și am vrut să pot comunica mai bine cu ei, așa că am învățat limbajul semnelor. Acum știu destul de bine să le fac semnele de bază și să îi salut. Îngrijorările mele legate de a fi tratată diferit ca femeie au dispărut aproape complet. La garaj este ca o familie; uneori îmi ia 20 de minute să plec după tură pentru că stau de vorbă cu colegii mei în sala de odihnă”, a mai spus ea.

Câștigă 33.000 de lire pe an

Decizia luată s-a dovedit a fi una inspirată. Pe lângă faptul că se înțelege foarte bine cu colegii ei și cunoaște o mulțime de oameni, femeia câștigă 33.000 de lire pe an, un venit mult mai bun decât cele de la locurile de muncă pe care le-a avut în trecut.

„Partea cea mai bună este că ești plătit în timpul formării. Acum câștig 33.000 de lire pe an și lucrez cinci zile pe săptămână. Pot câștiga și pentru orele suplimentare, iar tariful este mai mare pe timp de noapte și dimineața devreme”, mai spune femeia pentru sursa citată.

