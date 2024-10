Reacția virală a unui român stabilit în Anglia, după ce a văzut cât costă o sticlă de Cola în România: ”M-am gândit că îmi ajung banii”

Anul 2024 a început cu o serie de scumpiri semnificative în România, care au afectat în mod direct multe produse de larg consum, printre care și sucurile carbogazoase. Creșterea prețurilor a provocat reacții puternice din partea românilor, atât din țară, cât și din diaspora.

Majorarea TVA-ului de la 5% la 9%, aplicată băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr, a contribuit semnificativ la această scumpire, resimțită puternic de cumpărători. De exemplu, prețul unei sticle de suc de 2,5 litri, care la începutul anului 2023 era considerabil mai mic, a crescut acum până la 12,50 lei. Acest salt al prețurilor nu a trecut neobservat, iar consumatorii s-au declarat revoltați de impactul pe care noile tarife îl au asupra bugetului lor zilnic.

Scumpirile din 2024 reflectă un fenomen economic mai amplu, cauzat de schimbările fiscale și de creșterea costurilor de producție, distribuție și materii prime. Cu toate acestea, românii se confruntă cu o povară financiară mai mare, iar nemulțumirile lor sunt tot mai vizibile, atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi.

Un român stabilit în Marea Britanie, întors în vacanță în țară, a fost surprins de cât de mult au crescut prețurile în România, exprimându-și nemulțumirea într-un videoclip devenit viral pe TikTok. Bărbatul s-a declarat șocat în special de prețul unei sticle de Coca Cola, atrăgând atenția asupra faptului că băuturile răcoritoare au devenit considerabil mai scumpe.

„Oameni buni, am venit și eu în România în vacanță și am zis să mă duc la magazinul de la colț să îmi iau o Cola. Mi-am luat la mine 10 lei și i-am zis doamnei să îmi dea o cola mare, m-am gândit că îmi ajung 10 lei. Îmi zice „costă 13 lei (n.r sticla cea mare, de 2.5l). M-am uitat la ea și i-am spus „Nu am decât 10 lei. Ce Cola îmi puteți da de banii ăștia?”.

Uitați ce am primit eu la 9 lei și ceva, o Cola la 1.25 litri. Eu dacă aveam acum un salariu „basic” (n.r minimul pe economie) în România, păi ce făceam? Nu îmi mai permiteam nici să beau apă plată de la magazin. E greu. Ce să facem noi în România în momentul ăsta? Nu e mai bine la mine în Anglia? Acolo sigur e mai ieftin de 12 lei”, spune românul pe TikTok.