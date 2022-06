Nu e o glumă! Câți euro a primit Ionuț Popa de la Pro TV, pentru că a participat la Survivor. Înainte, nu avea bani nici să-i cumpere fiului o înghețată

Ionuț Popa a fost unul dintre cei trei finaliști de la „Survivor România” 2022. Tânărul s-a luptat cu Elena Chiriac și Alexandru Delea pentru premiul cel mare în valoare de 100.000 de euro. Chiar dacă acesta a fost eliminat în prima etapă a finalei, tot a încasat o sumă frumușică, în urma participării sale în show-ul filmat în Republica Dominicană.

Ionuț Popa a fost eliminat în prima etapă a finalei „Survivor România”, show-ul filmat în Republica Dominicană și difuzat la Pro TV. Acesta se luptase pentru marele premiu de 100.000 de euro cu Elena Chiriac și Alexandru Delea. Cel din urmă a câștigat Marea Finală „Survivor România”.

Tânărul a fost de la bun început în competiție. Timp de 20 de săptămâni, Ionuț Popa a adus puncte esențiale echipei din care a făcut parte. Iar, potrivit informațiilor, fiecare concurent din echipa „Războinicilor” a fost remunerat cu câte 1000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în show-ul din Republica Dominicană. Astfel, Ionuț Popa ar încasa 20.000 de euro pentru șederea sa în junglă și competiție.

Vezi și A CÂȘTIGAT SURVIVOR ROMÂNIA ȘI 100.000 DE EURO, DAR CÂȚI BANI ÎI RĂMÂN, DE FAPT, ÎN BUZUNARE LUI ALEX DELEA

Citește și BOMBA ANULUI LA SURVIVOR ROMÂNIA 2022 DE LA PRO TV! CUM A ÎNCERCAT ANDREEA TONCIU SĂ ÎL „COMBINE” PE IONUȚ POPA

Ionuț Popa, confesiuni emoționante la „Survivor România”

Ionuț Popa, antrenorul personal în vârstă de 33 de ani, a făcut o serie de mărturisiri emoționante în finala „Survivor România” 2022. Acesta a dezvăluit că a avut un accident de motor în luna septembrie a anului trecut. Tânărul s-a ales cu răni în urma acestuia. Totodată, cu gândul la fiul lui, David, își dorea să câștige competiția din Republica Dominicană, pentru a-i putea oferi un viitor mai bun.

”Vreau să fac o mică paranteză. Îmi doresc foarte mult să câștig Survivor România, pentru că am luptat foarte mult până aici.

Anul trecut, pe 1 septembrie, am avut un accident de motor și am fost ars, am scăpat bine, am avut doar un umăr dislocat și niște arsuri pe picior. Iar, după ce mi-am revenit și am putut ieși afară, l-am luat pe băiețelul meu, David, și am mers într-un parc din București. Și îmi aduc aminte că, la un moment dat, văzuse o gheretă de înghețată și a vrut să îi cumpăr o înghețată și, din păcate, la momentul acela am stat foarte prost financiar. Și mi-am promis de atunci că voi face tot posibilul să fie bine. I-aș putea oferi o educație și un viitor mai bun”, a spus Ionuț Popa în cadrul consiliului.

Sursă foto: Captură video Pro TV