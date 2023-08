Nu e o glumă! La ce vârstă fragedă și-a început Gabriela Cristea viața amoroasă

Gabriela Cristea este o femeie realizată din toate punctele de vedere. Are o familie completă, este o soție exemplu și are o carieră în plină ascensiune. Cu toate acestea, puțini sunt cei care cunosc detalii ”picante” despre trecutul său amoros. La ce vârstă și-a pierdut, de fapt, soția lui Tavi Clonda, fecioria.

Se poate spune că Gabriela Cristea a avut o adolescență presărată cu mult „sare și piper”. Cel care a dat-o de gol a fost chiar tatăl ei, părintele cu care nu are o relație extraordinară.

La ce vârstă și-a pierdut virginitatea Gabriela Cristea

La vârsta la care ar fi trebuit să se joace șotronul în fața blocului, prezentatoarea TV ar fi avut deja prima experiență sexuală, mai exact la vârsta de 13 ani. Potrivit spuselor tatălui ei, Gabriela Cristea a fost o adolescentă rebelă, astfel că la vârsta de 16 ani ar fi suferit primul avort. Părintele prezentatoarei declara, cu ceva timp în urmă, că fiica sa nu ținea cont de nimeni și nimic atunci când se îndrăgostea. Mai mult de atât, lipsită de frici și inhibiții, pe vremea când încă era minoră ar fi plecat de acasă cu iubitul ei.

„O să vă explic eu. Ea, după ce a făcut acea întrerupere de sarcină, a plecat la Constanța. Noi nu am știut. Atunci încă nu avea 18 ani, avea cam 16 ani și 7-8 luni. În momentul în care a venit de la mare după trei zile, nici nu ne-a băgat în seamă, a intrat la ea în cameră și şi-a făcut bagajele. Nici nu ne-a spus că vrea să plece, a venit băiatul și ne-a spus: «Vedeți că Gabi pleacă!». În momentul în care a ieșit pe ușă, e foarte adevărat că i-am zis: «Băi, Gabi, îți bați joc de noi?» am împins-o, dar n-am lovit-o, n-am înjurat-o, n-am jignit-o.

N-a fost singura întrerupere de sarcină. Chiar părinții băiatului cu care era atunci ne-au spus: «Domne, eu vreau nepoți! Ea dacă face atâtea întreruperi de sarcină, eu nu o să mai am nepoți!» Asta e realitatea, asta ne-a spus, asta vă spun și eu. Pentru că eu dacă întârziam două zile și nu mai ajungeam acasă, nu știam nici de sarcina pe care a avut-o. Nici nu am avut timp să ne certăm, nici să vorbim cu ea. Nici cu mama ei nu am avut niciun fel de discuții, ba chiar s-a purtat urât cu ea. Eu bănuiesc, din câte am aflat, că ei îi este rușine cu familia sa”, a declarat tatăl Gabrielei Cristea, potrivit sursei menționate.

Se pare că adevărul este undeva la mijloc. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu mai mulți ani, Gabriela Cristea mărturisea că abia la vârsta de 19 ani a făcut primul avort, intervenție pe care a fost nevoită să o facă din cauza unor complicații medicale.

„Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, declara Gabriela Cristea, în urmă cu câțiva ani, într-o emisiune de la Kanal D.

După mai multe relații eșuate, Gabriela Cristea s-a așezat la casa ei. În prezent, prezentatoarea TV și Tavi Clonda se numără printre cele mai longevive și solide cupluri din lumea mondenă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au devenit părinții a două fetițe minunat, Victoria (6 ani) și Iris (4 ani). Începutul relației lor a avut loc pe platourile de filmare și tot acolo a avut loc și primul sărut între cei doi, sărut ce avea să prevestească un nou capitol din viața lor.

„Ne uitam cum suntem îmbrăcați, ne pregăteam să intrăm în direct. Și ne-am uitat unul la altul și…ăla a fost un prim sărut așa, de o secundă două. (…) Furat așa, ca de copiii. Din ăla sincer. Ascuns așa, că nu știa nimeni atunci, nu voiam să afle presa, mă rog, a fost o perioadă în care nu ne-am ascuns, dar ne-am ferit. Până la Gabriela nu mi-am dorit familie, copii, pentru că nu am simțit cu nicio fostă prietenă, deși le-am iubit pe toate. Le-am iubit pe toate sigur, dar la momentele respective eram preocupat de altele, nu s-a potrivit”, declara Tavi Clonda în urmă cu ceva timp.