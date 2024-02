Nu este o eroare! Cât merge darul de nuntă în Cluj, acum, în 2024. Câți bani trebuie să dea un cuplu

Costurile unei nunți în 2024 pot depăși lejer suma de 30.000 de euro. Tot mai mulți tineri sunt atenți atunci când își organizează marele eveniment, mai ales când vine vorba de prețuri. Costurile fiecărui serviciu au crescut, iar invitații sunt nevoiți să scoată tot mai mulți bani din buzunar, căci darul de nuntă s-a majorat față de anii trecuți. Cât ar trebui să dea o familie invitată la o nuntă în Cluj?

Dacă ești invitat la o nuntă în Cluj și nu știi cât merge darul, atunci trebuie să iei niște lucruri în calcul. Organizarea unei nunți este destul de costisitoare, mai ales că prețurile au crescut față de anii trecuți. O petrecere cu puțin peste 100 de persoane poate costa și 30.000 de euro. În acest context, mulți se întreabă cât mai este darul de nuntă. Un bărbat s-a întrebat câți bani trebuie să dea la o nuntă în Cluj, iar internauții i-au răspuns ce aspecte trebuie să ia în calcul atunci când se gândește la dar.

„Oare cât se dă la o nuntă în centru, restaurant, pentru cuplu venit din alt oraș, grad de rudenie frați? Încerc să îmi dau seama, dar am primit toate răspunsurile de la 200 euro de persoana la minim 1000 de euro pe cuplu”, este postarea făcută pe Rededit.

Câți bani trebuie să dea invitații la o nuntă în Cluj

Sigur că, postarea lui a stârnit o avalanșă de comentarii. Mai mulți clujeni au explicat cu lux de amănunte tot ce trebuie să ia în considerare un invitat, atunci când oferă darul de nuntă. O singură persoană trebuie să scoată din buzunar 1000 de lei, ca un simplu invitat. Dacă există și un grad de rudenie între persoana respectivă și miri, atunci suma trebuie să crească. Poate ajunge lejer la 1000 de euro pe cuplu.

„În ultima vreme e cam 800-1000 lei per persoana. Unii își fac nunți foarte scumpe, dar aici nu e datoria ta sa le acoperi tu prostia. De exemplu, am un prieten ce a ieșit la un cost de 1200 per persoana, deci dacă nu îi da lumea 1200 minim, el iese pe minus… nu e bogat, dar e fraier. Un prieten își face la Hotel Napoca lângă Parcul Central și a ieșit sub 400 de lei cost per persoană”, a fost părerea unui internaut.

„Pentru cineva care tocmai se pregătește de o săptămână de planificat o nuntă, costurile minime, la restaurante, pe care le-am mai găsit în ultima vreme, se ridică la minim 395 RON / persoană (doar locație + mâncare). Dacă mai pui restul chestiilor obișnuite pentru nuntă (foto+video+muzica+candy bar+tort), ajungi undeva la minim 750 RON / persoană, „cost de nuntă”. Nu mai pun mărturiile, hainele, aranjamente florale (minimul e ~700 RON), un photobooth”, a scris cineva.

„Minimul ar fi 1000 lei/persoană, am fost la diverse nunti în Cluj și pe lângă și n-am auzit să pună nimeni mai puțin în ultima perioada. De aici variază în funcție de relația pe care o ai cu oamenii și posibilitățile tale. Ca idee, prietena mea cea mai bună a făcut nuntă anul trecut în locație mai rustica și fără figuri grave și calculase ca trebuie minim 700 de lei/pers doar ca să scoată cheltuielile. Clar în oraș iese mai mult”, a continuat altă persoană.

„Având în vedere gradul de rudenie, minim 1000 Euro/ cuplu”, a mai scris cineva.

