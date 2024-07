Nu mai este cale de împăcare între Jador și Oana! Sora manelistului confirmă: ”E mai bine așa!” + ”El vrea burlăcie!”

Jador s-a despărțit de Oana Ciocan, deși cei doi se logodiseră, mai mult, făceau planurile de nuntă. Cântărețului, spun surse apropiate lui, ”îi place mai mult postura de burlac”! Iar despărțirea fără cale de întoarcere, este confirmată chiar de sora cântărețului. CANCAN.RO are detaliile și vi le oferă, în exclusivitate.

Relația Jador – Oana este istorie. Manelistul s-a despărțit de femeia alături de care lăsase impresia că vrea să-și întemeieze o familie. Că Jador a revenit, de-a lungul relațiilor sale, asupra deciziei este știut, așa că fanii lui s-au așteptat ca acest lucru să se întâmple și acum. Doar că manelistului nu-i arde de însurătoare. Un apropiat al lui a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că el tânjește după postura de burlac, așa că a devenit, din nou, ”liber de contract”.

Sora lui Jador nu a vrut să intre în amănunte, dar a declarat, apăsat, că ”Jador s-a despărțit de Oana definitiv. E mai bine așa pentru el”. De motivele despărțirii nici nu a vrut să se apropie. ”Știu ei mai bine ce a fost, nu vreau să intru în viața lor. Atât am avut de spus”, a încheiat Camelia.

Mesajul lui Jador după despărțirea de Oana Ciocan

Deși, la un moment dat, a apărut cu Oana într-un club (Vezi AICI imaginile), cei doi nu s-au împăcat, relația s-a rupt definitiv.

Într-un mesaj postat pe Instagram, Jador a dezvălșuit așa-zisele motive ale despărțirii.

„Nu mai vreau să dau astfel de detalii din viața mea personală, pentru că cu cât mi-am expus mai mult viața personală, cu atât oamenii m-au criticat mai mult și cu atât am primit mai multe injurii, mai multe critici și lucruri care nu țin de mine. Și lucruri pe care eu le ofer oamenilor și am decis că viața mea personală este viața mea personală și nu voi mai spune nici da nici nu, nu voi comenta în niciun fel, am văzut știri, pur și simplu nu mai comentez despre acest subiect, este viața mea, nu vreau să o expun și sper că înțelegeți. Oamenii care mă iubesc sper să înțeleagă că nu îmi mai doresc lucrul ăsta. Deci sper să înțelegeți că oamenii mă critică foarte ușor și nu mai vreau să dau detalii din viața asta”, a mărturisit Jador pe InstaStory.

