Nu mai pune telefonul la încărcat înainte să îi scoți husa. Iată ce se poate întâmpla, de fapt

Majoritatea oamenilor își protejează telefonul mobil cu o husă, însă puțini sunt cei care se gândesc ce se întâmplă dacă nu scot husa atunci când își încarcă dispozitivul. Iată ce se poate întâmpla, de fapt.

Husa de telefon mobil este foarte utilă, în primul rând pentru a proteja dispozitivul de lovituri, zgârieturi și alte pericole. Însă, potrivit experților în reparațiile telefoanelor mobile, faptul că husa nu este înlăturată când telefonul este la încărcat ar putea reprezenta anumite riscuri.

De ce nu este bine să încarci telefonul cu husa pusă

Potrivit experților în tehnologie, viața bateriei de telefon ar avea de suferit dacă acesta este încărcat cu husa. De cele mai multe ori, husele de telefon rețin căldura în jurul dispozitivului, iar atunci când este la încărcat, căldura generată este și mai mare, fapt ce ar putea degrada bateria. Indiferent de materialul din care este fabricată husa, fie că este vorba de plastic, piele, cauciuc, efectul ar putea să fie la fel, potrivit DailyMail

Un indicator al faptului că husa te telefon reține prea multă căldură este atunci când observați că dispozitivul se încălzește în timp ce este la încărcat. Cu toate acestea, chiar și cele mai groase huse de telefon nu vor fi singurele cauze a supraîncălzirii. Ele vor contribui la încălzirea generală, alături de factori precum vârsta bateriei, uzura internă, chiar și gradele Celsius din termometre.

Autorul cărții ”The PC Doctor’s Fix It Yourself Guide”, Adrian Kingsley și-a folosit telefonul pentru a face un experiment, experiment ce i-a permis să observe temperatura perfectă la care bateria telefonului nu are de suferit.

Adrian Kingsley a folosit huse de diverse materiale și texturi și și-a încărcat telefonul într-o temperatură ambientală de 17 grade Celsius, temperatura fiind cea ideală. De menționat faptul că a folosit un încărcător de putere mică, mai exact 5W. Însă, atunci când a schimbat acumulatorul cu un USB-C de putere mai mare, s-a constatat o încălzire anormală a dispozitivului. Temperatura prielnică din mediul ambiental, pentru încărcarea telefoanelor, se încadrează în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius.

Specialistul recomandă folosirea unui încărcător mai lent, asta dacă nu sunteți dispuși să renunțați la husă de fiecare dată când încărcați telefonul. Temperaturile extreme sunt de evitat pentru o cât mai mare durată de viață a acumulatorilor, indiferent de modelul acestuia.

Totodată, există un alt mod prin care poți să prelungești viața bateriei telefonului mobil. Odată cu apariția ecranelor performante, producătorii au inventat tot felul de funcții care te vor ajuta să economisești baterie, dar și să prelungești viața acumulatorului. ”Power Saving Mode” este una din ele, funcție regăsită în setările telefoanelor.

