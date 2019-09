Nu se poate așa ceva! Ce au găsit criminaliștii ieri, printre lucrurile lui Gheorghe Dincă

De aproape o lună, criminaliștii cercetează, metru cu metru, curtea și casa lui Gheorghe Dincă, cel supranumit ”Monstrul din Caracal”. Nu mai puțin de șase camioane cu gunoaie au fost scoase din curtea și casa criminalului, iar surprizele se țin lanț.

Criminaliștii caută, cu înverșunare, și alte probe care să îl incrimineze pe bărbatul de 66 de ani, acesta declarând că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, după ce le-a luat ”la ocazie”. De altfel, analizând petele de sânge descoperite pe o noptieră și pe o canapea din casa lui Dincă, experții au stabilit că acestea îi aparțin Luizei Melencu.

Printre lucrurile lui Gheorghe Dincă, criminaliștii au descoperit și… pastile pentru potență, obsesia acestuia pentru sex nemaifiind pusă, de nimeni, la îndoială. Au mai fost ridicate din curtea lui Gheorghe Dincă și șase cutii cu fragmente osoase, acestea urmând a fi expertizate la INML.

Alexandru Cumpănașu – noli informații care șochează

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu a venit cu noi informații șocante despre clanul lui Gheorghe Dincă. Unchiul Alexandrei a prezentat mărturisirea unui martor care vorbește despre relația dintre Gheorghe Dincă, Bebe Strungaru și Tomel.

Sub protecția anonimatului, femeia a povestit că Bebe Strungaru lua fete până în 18 ani de la Gheorghe Dincă și de la un alt bărbat care ar fi după gratii: ”În 2014 am fost luată la DIICOT cu treaba cu Bebe Strungaru, cu Tomel. De aici știu toată chestia. Bebe Strungaru, Sebastian îl cheamă pe el. El lua fete și de la Dincă și de la unul care acum e în pușcărie. Lui îi plac doar fetele tinere. Femeia de a fost la televizor că vezi, Doamne, bărbatul ei n-a avut nicio vină. Domnul e cel mai mare nenorocit. Când s-a luat toată cauza cu DIICOT-ul, eu eram acasă la una dintre fetele astea în casă, prietenă cu mine, m-au luat cum că m-au găsit în casă. Și acolo am aflat tot, cum că el lua fete de la unu Mirel, fete până în 18 ani, nu voia peste 18 ani. Le ducea unde stă el ea era la muncă, el n-a avut timp să-i facă nimic la fată“, a declarat respectiva femeie.