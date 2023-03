Nu te așteptai la asta! Ce au făcut Doina Todoru și Cătălin Scărlătescu imediat după ce s-au întors din America Express 

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au numărat printre cei care au acceptat aventura „America Express”. Cei doi au pornit pe „Drumul Aurului” și au ajuns departe în competiție. Aceștia s-au situat pe podium și au ocupat locul trei. Pentru această poziție au tras din greu și au trecut prin multe. Ce au făcut atunci când s-au întors acasă?

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au trăit la maximum experiența din „America Express”. Cei doi au fost la un pas să joace marea finală, însă norocul nu a fost de partea lor. De-a lungul competiției, aceștia au avut parte de multe momente dificile și nu de puține ori au crezut că au ajuns la limită. Jocul i-a stors de puteri și uneori chiar a generat conflicte între ei.

La întoarcerea în România, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au simțit că au nevoie de puțină pauză, de puțin timp doar pentru ei. Așa că doar și-au lăsat bagajele, au făcut altele noi și fiecare a plecat în vacanță. Doina a ales muntele, iar Cătălin Scărlătescu Delta. Timp de o săptămână aceștia au stat separați și s-au deconectat de la tot.

„Eu după ce am venit acasă am fugit o săptămână, o săptămână am fugit de acasă”, a declarat Cătălin Scărlătescu, în podcast-ul realizat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

„Da, tu te-ai dus la mare și eu m-am dus în munți. Da, nu ne-am vorbit o săptămână, nu am vorbit unul cu celălalt. Eu m-am dus undeva unde nu e semnal”, a completat și Doina Teodoru.

„A fost un chin”

Se pare că aventura din „America Express” și-a pus destul de mult amprenta asupra celor doi concurenți. Aceștia au avut nevoie de timp de refacere și de liniște. Cătălin Scărlătescu a mărturisit că întreaga competiție l-a epuizat. Acesta a tras din greu, a suportat condițiile dure și chiar a slăbit 14 kilograme pe parcursul show-ului.

Așa că după acest efort, după toată agitația din America, tot ce a vrut să facă a fost să stea singur, în liniște, să se relaxeze și să se deconecteze.

„Eu am ajuns să stau singur în Deltă, așa. Nici nu aruncasem sculele în apă. Stăteam așa cu ele pregătite și vine un nene și zice: Ce faci?. Zic: Stau. Zice: Nu dai la pește? Zic: Nu. Deci mi-a dat un reset total (n.r. America Express). Am vrut să uit. Pentru mine a fost un chin. Ați văzut, am dat jos 14 kilograme. Doamne ferește”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

