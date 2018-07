“Nu vă merge cu fake news!” Reacția lui Călin Popescu Tăriceanu după ce s-a zvonit că ar lucra la destrămarea alianței ALDE – PSD

Preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, califică drept fake news scenariul potrivit căruia ar complota, împreună cu Vasile Blaga şi Victor Ponta, la destrămarea alianţei cu PSD-ul condus de Liviu Dragnea.

În postarea sa pe reţelele de socializare, Călin Popescu Ţăriceanu vorbeşte despre ceea ce el numeşte un fake news lansat în urmă cu câteva săptămâni şi care reapare perioadic, „în ciuda faptului ca nu exista niciun argument pentru a ii da crezare. Sunt invocate surse neprecizate, informatii din interior, se face referire la intalniri secrete. Sursele nu exista, informatiile sunt false, iar intalnirile nu au loc; dar asta nu ii impiedica pe cei care le raspandesc. Ultimul zvon lansat ar fi ca as fi negociat cu Vasile Blaga si cu Victor Ponta si ca urmeaza destramarea coalitiei de guvernare si formarea unei noi majoritati. Nimic mai fals si doresc sa pun punct acestei campanii de fake news.”

Tăriceanu aminteşte şi faptul că a fost în concediu cu familia, în ultimele zile, şi deci nici fizic n-ar fi putut participa la întâlniri.

„Astfel de negocieri nu aveau cum si nu vor avea loc dintr-un motiv foarte simplu. Coalitia dintre ALDE si PSD este solida si are la baza cateva principii care ne si asigura o sustinere populara masiva, asa cum au aratat-o si ultimele sondaje. In primul rand, este vorba despre apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor si lupta impotriva abuzurilor comise de statul paralel. In al doilea rand, consolidarea cresterii economice, astfel incat sa se faca simtita in buzunarele romanilor. Este adevarat ca asemenea oricarei coalitii exista diferende cu privire la pasii tactici ce trebuie urmati, in diferite situatii, dar din punctul de vedere al obiectivelor strategice exista un acord puternic intre ALDE si PSD.

In final, vreau sa le transmit tuturor celor care isi doresc sa vada stopata lupta contra statului paralel ca nu le va merge cu tactica fake news,” îşi încheie mesajul Călin Popescu Tăriceanu.