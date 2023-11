Numărul 3 mondial în tenis și-a spionat iubita cu o cameră video ascunsă: ”Dacă te culci cu cineva”. Dispozitivul a fost ascuns bine

Araceli Torrado (29 de ani), celebrul model și influencer, îl acuză pe tenismenul argentinian David Nalbandian (41 de ani), că i-a instalat o cameră de supraveghere în propria casă. Deși numărul 3 mondial și câștigătorul a 11 titlui ATP – în perioada 2003-2010- a negat acuzațiile, se pare că adevărul a ieșit la lumină. Chiar el s-a dat de gol.

Avocatul tinerei susține că bărbatul a început să-și agreseze fosta iubită din luna aprilie 2023, atunci aceasta a pus punct relației. Povestea de iubire dintre cei doi a devenit oficială în februarie 2023, după ce tenismenul s-a despărțit de Victoria Bosch, cu care avea o relație de 22 de ani.

David Nalbandian a început prin a o suna insistent și chiar a intrat în casa ei și i-a montat o cameră video pentru a o spiona. Camera a fost montată în gura de ventilație a aparatului de aer condiționat – vezi AICI video– și era îndreptată spre patul influenceriței. Era conectată la internet, iar tenismenul primea imaginile pe telefonul mobil personal.

Dispozitivul video a fost descoperit de fratele tinerei. Celebrul model a publicat pe rețelele de socializare imagini în timp ce fratele său scotea camera de filmat din ascunzătore. Dezgustată și speriată de ideea că tenismenul a spionat-o în tot acest timp, Araceli Torrado l-a confruntat și l-a făcut să recunoască faptul că el a fost cel care a montat camera de filmat în camera ei.

Deși inițial nu a recunoscut, David Nalbandian a fost sincer cu fosta lui iubită și i-a mărturisit că ar face orice ca să fie din nou cu ea și ca el este, de fapt, cel care a montat dispozitivul în camera ei pentru a o spiona. Tânăra l-a acuzat pe sportiv de hărțuire sexuală

„Ceea ce mă îngrijorează este să fiu bine cu tine, vreau să găsesc modalitatea de a o face… Vrei să fiu sincer? Da, am pus-o în acea zi. Nu am putut să văd nimic pe ea pentru că nu știu ce se întâmplă cu internetul. Nu se poate vedea. Nu am putut vedea nimic. Dacă te culci cu cineva sau nu te culci cu cineva, o poți face acolo, afară, la orice oră, în orice zi, în orice moment. Nu de aceea”, a fost explicația tenismenului, potrivit Mundodeportivo.