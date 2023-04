Numele purtat Carmen Iohannis înainte de a se mărita cu președintele României. Câți ani are Prima Doamnă a țării

Carmen Iohannis este soția președintelui României, Klaus Iohannis, însă nu sunt mulți care știu numele purtat de Prima Doamnă înainte de căsnicie, dar și câți ani are, de fapt.

Carmen Iohannis, născută Lăzurcă (63 de ani), este originară din localitatea Sântu, un sat din apropierea orașului Reghin, județul Mureș. L-a cunoscut pe Klaus Iohannis când avea 22 de ani, iar 7 ani mai târziu au devenit soț și soție.

Pe lângă faptul că este soție de președinte, Carmen Iohannis este unul dintre cei mai iubiți dascăli din Sibiu. Prima Doamnă activează ca profesor de engleză, de 38 de ani, la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”.

Ce salariu are Carmen Iohannis ca profesor de engleză

În urmă cu un an, Carmen Iohannis și-a depus dosarul în vederea obținerii gradeției de merit, sesiunea 2021, pentru mărirea salariului cu 25%, valabil 5 ani. Procedurile presupun și o autoevaluare, dar și o evaluare a Inspectoratului Județean.

Soția Președintelui a obținut un punctaj de 102, la fel ca evaluarea Inspectoratului Județean. Astfel, Prima Doamnă a României încasează un salariu cu 25% mai are, pentru următorii 4 ani. Ce înseamnă asta? În loc de 44.816 lei, cât câștiga până acum unn an, prima doamnă va primi 56.020 lei pe an, cu 11.204 lei mai mult, potrivit informațiilor fanatik.ro

”În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. II/1.4 “Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ” din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs.

Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani.

Nu sunt luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile art. 101 alin. (1), (2), (4) şi(5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare”

