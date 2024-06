Numele tatălui pune presiune mare pe Jasmine Ianțu! Dă BAC-ul și se pregătește pentru facultate, dar… “O să fac curat în toalete!”

S-a dat startul Bacalaureatului, iar Virgil Ianțu are emoții pentru Jasmine, fiica sa urmând să susțină examenul maturității. Chiar dacă a făcut liceul în limba engleză, probele vor fi date în română. Influencerița admite că procesul de învățare a fost unul lung și chinuitor. Mai multe detalii despre BAC, dar și despre înscrierea la facultate, aflați direct de la Jasmine Ianțu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Studiile universitare vor fi efectuate în Marbella, în cadrul unei universități de ospitalitate. Practic, Jasmine va învăța, aplicat, cum se efectuează business-ul și managementul hotelier. Fiica prezentatorului TV va avea mult de muncă, însă. Iar disciplina va fi la ea acasă!

Bacalaureatul a început, iar Jasmine Ianțu dă tot din casă despre pregătirea pentru examenul maturității: „Sunt pusă într-o situație horror!”

CANCAN.RO: Ce ți se întâmplă ție în acest an „minunat”?

Jasmine Ianțu: Sunt pusă într-o situație horror, dar o să trec prin ea, cum toată lumea trece prin momente mai proaste sau mai stresante. E normal, face parte din viață și mi se pare o situație inițiatică. Chiar dacă este greu, cumva o să reușesc.

CANCAN.RO: Ești stresată rău?

Jasmine Ianțu: Da, sunt foarte stresată, pentru că am o problemă să îmi organizez timpul, în general. Nu pot să fiu o persoană organizată, cu un program pus la punct. Și asta mă trage în jos.

CANCAN.RO: Tu când ți-ai dat seama de amploarea situației?

Jasmine Ianțu: Eu mi-am dat seama de amploarea situației puțin cam târziu. La început, am fost mult mai stresată, dar am început să învăț fiecare lecție în fiecare săptămână, după care vedeam pe toată lumea în jurul meu că nu este stresată și nu înțelegeam de ce doar eu stau și îmi învăț toate lecțiile. Am zis să mă iau și eu după ei. Proastă idee! Țineți-vă de rutină, ca să nu mai fiți stresați pe ultima sută de metri.

CANCAN.RO: Dai BAC-ul în engleză?

Jasmine Ianțu: Nu. Dau BAC-ul normal, pe care îl dă majoritatea lumii – Română, Istorie și Sociologie mi-am ales eu.

După BAC, următorul pas este facultatea, iar fiica lui Virgil Ianțu s-a orientat către Marbella. Munca va fi pe primul plan: „Fac curat în cameră, o să fac curat în wc-uri!”

CANCAN.RO: Și la facultate, pentru ce aplici?

Jasmine Ianțu: La facultate, m-am orientat înspre hospitality.

CANCAN.RO: În Olanda?

Jasmine Ianțu: Nu. În Marbella, Spania. Este un sediu care s-a deschis recent, acum câțiva ani în Marbella, din Elveția. Mi se pare o meserie de viitor, mai ales în România, pentru că totul este într-un proces de dezvoltare de câțiva ani. Chiar dacă te duci la o facultate de hospitality, după poți să o iei pe foarte multe drumuri. Adică există multe opțiuni.

CANCAN.RO: Tehnic, ce poți ieși de acolo?

Jasmine Ianțu: Pot să ies concierge. Dacă eu vreau, pot să mă duc și în politică, pe turism. Inițial, mă gândesc să fac marketing la un hotel, la un lanț de hoteluri. Ăsta este visul meu. Dar o să văd treptat ce îmi doresc să fac. Plus că la facultate aici, unde merg eu, este sistemul ăsta super mișto, în care din primul semestru te învață tot ce înseamnă management hotelier, ce ar trebui să faci. Și dup-aia, te duci într-un internship, îți alegi. Și chiar muncești super mult, să nu vă imaginați că e ceva fun. Te trezești la 5 dimineața în fiecare zi, te disciplinează.

CANCAN.RO: O să faci curat în camerele de hotel!

Jasmine Ianțu: Fac curat în cameră, o să fac curat în wc-uri. O să trebuiască să-mi fac patul în fiecare dimineață, chit că vreau sau nu vreau. Dar sunt obișnuită cu asta, pentru că în rutina mea intră făcutul patului, curățenia de duminică, sunt deja stabilite la mine.

CANCAN.RO: E o presiune asupra ta faptul că oamenii îți vor urmări parcursul, fiind fiica lui Virgil Ianțu?

Jasmine Ianțu: Evident că și asta e o problemă mare la mine, pentru că eu mereu mă gândesc ce o să creadă ceilalți. Da, este o presiune involuntară, dar eu am încredere în mine și până la urmă dacă o să iau o notă, o să fie asumată, pentru că nu am depus destul efort. Și asta o să arate ceva despre mine, că nu sunt destul de determinată.

