Nunta momentului în showbiz-ul internațional! Celebra actriță s-a căsătorit în mare secret

Chiar înainte de Revelion, Ashley Olsen (36 de ani) și Louis Eisner (34 de ani) și-au unit destinele. Cei doi artiști sunt împreună de ani buni, dar și-au ținut relația departe de ochii presei. Zilele acestea, însă, s-a aflat faptul că s-au căsătorit în mare secret, iar actrița a confirmat zvonul.

Ashley Fuller Olsen și sora sa geamănă, Mary-Kate Olsen, sunt cunoscute de întreaga planetă încă de când erau copile. Cele două au apărut în mai multe producții cinematografice de succes. În ultimii ani, au decis să stea departe de lumina reflectoarelor, dar tot reușesc să capteze atenția publicului.

Zilele acestea, s-a aflat faptul că Ashley Olsen s-a căsătorit în secret cu Louis Eisner. Cei doi au optat pentru o ceremonie restrânsă, doar cu persoane apropiate.

Ashley Olsen s-a căsătorit. Cine este soțul vedetei

Louis Eisner este un artist din California. Mama sa este celebră pentru fotografiile pe care le face modelelor, dar și un designer de bijuterii renumit. Soțul actriței s-a născut pe data de 31 iulie 1988 și este zodia leu.

Pe data de 28 decembrie, Louis Eisner s-a căsătorit cu actrița într-o casă privată din Bel-Air, într-o ceremonie cu doar 50 de persoane. În ultimii ani, s-a afișat cu iubita doar la câteva evenimente, cum ar fi cel din 29 iulie 2019, cuplul a făcut o apariție rară în Pacific Palisades, California, unde au fost fotografiați mergând să vadă Once Upon a Time la Hollywood sau cel din 23 septembrie 2021, când au mers la Gala a 20-a aniversare YES din Los Angeles.

