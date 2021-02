O adolescentă a născut două seturi de gemeni în doar 21 de luni. Tânăra a rămas însărcinată la 17 ani, deși lua pastile contraceptive

Adolescenta a văzut dublu, la propriu, după ce a născut două seturi de gemeni în 21 de luni. Maggie Rojas, din Dallas – Forst Worth, Texas, în vârstă de 19 ani acum, avea doar 17 ani când a rămas însărcinată, deși își lua pastile contraceptive. Împreună cu iubitul ei liceean, Kenrrik, adolescenta i-a primit în familie pe Lola și Kenny Jr în luna martie 2019. Nici bine nu s-a obișnuit perechea cu noua viață că tânăra a rămas însărcinată, din nou, cu a doua pereche de gemeni.

Jewel și Kristal s-au născut luna trecută – la doar 21 de luni după frații lor – iar familia încearcă să se obișnuiască cu ideea că au patru copii, toți cu vârsta mai mică de doi ani, în aceeași casă. La doar doi anișori, Lola și Kenny Jr dovedesc că pot fi ajutoare de nădejde pentru părinții lor, având grijă de frații lor mai mici.

Maggie a recunoscut că a fost nevoită să renunțe la visul ei de a intra în armată, după prima sarcină. Mai mult, tânăra a mărturisit că nu și-a dus soțul la întrunirea de familie, pentru că membrii familiei sunt critici cu privire la faptul că a rămas însărcinată fără să fie căsătorită și la o vârstă fragedă.

” Când am aflat că sunt însărcinată cu al doilea set de gemeni am simțit o combinație de șoc cu fericire, dar am fost și puțin speriată. Doar ideea de a mai avea încă doi părea foarte dificilă. E în mod constant dezordine în casă, indiferent de cât de mult aș face curățenie. E aglomerat și foarte multă gălăgie mereu, nu am pic de liniște și am o nevoie acută se somn.

Lola îi iubește pe amândoi și încearcă în mod constant să-i ajute. Îmi aduce biberoanele și suzetele și încearcă să-i țină. În ceea ce-l privește pe Kenny, acesta nu le-a dat prea multă atenție în prima lună, dar apoi se așeza lângă ei dacă începeau să plângă și chiar îmi aducea biberoanele și suzetele și încerca să mă ajute să-i hrănesc. „ , a mărturisit Maggie.

Maggie lua pastile anticoncepționale când a rămas însărcinată

În momentul în care a rămas însărcinată cu primul set de gemeni, Maggie lua pastile anticoncepționale – care indicau că există șanse de 1 % de a rămâne însărcinată. Avea doar 17 ani și se îndrăgostise de Kenrrik de doar cinci luni, când a rămas însărcinată, dar nu a aflat decât în momentul în care sarcina avea trei luni.

„Luam pastile anticoncepționale. Cum poți să rămâi însărcinată când iei pastile? Nu îmi întârziase menstruația, dar când mi s-a făcut rău una dintre prietenele mele mi-a sugerat să-mi fac un test de sarcină, și am făcut-o doar ca să-i demonstrez că greșește. Eram la Wendy și mâncam micul dejun, când m-am dus la baie pentru a face testul. Nu era niciun dubiu, era pozitiv. Am sunat-o pe mama pe FaceTime plângând și i-am spus, dar mi-a spus că deja știa pentru că mă văzuse că-mi era rău. și eu eram Eram atât de tânără și atât de speriată și credeam că o să am doar un copil în acel moment. „, a mai spus Maggie.

Maggie a aflat pe 29 mai 2020 că are gemeni

” Eu sunt făcută din gemeni, dar fratele meu nu a făcut gemeni și același lucru i s-a întâmplat și mamei mele. Familia mea are o condiție genetică nu tocmai bună și e foarte dificil să avem copii. Din fericire, eu nu am această afecțiune – ceea ce e mai mult decât evident acum. ”

Pe când avea 34 de săptămâni i s-a rupt apa, iar Lola și Kenny Jr s-au născut pe 17 martie 2019, cu câte 1,81 kg fiecare.

” A fost unul dintre cele mai îngrozitoare momente din viața mea, nu știam ce se va întâmpla cu ei, dar din fericire nu au stat prea mult în incubator. A fost destul de dificil să-i văd cu acele fire în ei. Fiul meu s-a născut cu o gaură în plămân, deci am fost nevoiți să așteptăm să se se vindece de la sine. După toate acestea nici măcar nu știam cum pot să țin în mână un copil atât de mic. Am fost recunoscătoare pentru că alte mame care au născut gemeni la 27 de săptămâni nu au fos lăsate să-și atingă bebelușii. Îmi aduc aminte că am fost lăsată să-mi țin băiatul în brațe și vorbeam cu un tătic a cărui copil se născuse în același zi cu mine și era foarte încântat că a putut să-l țină în brațe pentru prima dată. ” , a mai povestit Maggie.

Când copii aveau șase luni cuplul s-a căsătorit

„Prima dată toată lumea a reacționat foarte urât pentru că eram prea tânără și nu eram căsătorită. Bunica mea e încă de modă veche, dar îi iubește pe gemeni și ne face și cadouri pentru casă nouă. Nu l-am dus pe soțul meu la întâlnirile familiei și nici nu am reunit ambele familii niciodată, pentru că unii dintre ei sunt foarte tranșant și s-ar isca conflicte. „

În decembrie 2020 Maggie a născut a doua pereche de gemeni

La scurt timp după ce s-au căsătorit, au început să lucreze la un alt copil – se așteptau să aibă încă unul pe lângă gemei. După doar o lună de încercări, Maggie a rămas din nou însărcinată.

” Am rămas șocată, pentru că mă gândeam că o să am doar un copil. Cred că soțul meu era deja pregătit pentru o asemenea veste pentru că a fost foarte calm când i-am dat vestea. Nu i-am spus mamei că vrem alți copii, doar i-am dat un mesaj cu o poză de la ecografie. La acel moment, ea a crezut că e poza de la prima sarcină și nu m-a crezut decât atunci când ne-am întâlnit și i-am arătat. ”

Maggie i-a adus pe lume pe Jewel și Krystal pe 16 decembrie 2020. Avea 36 de săptămâni, iar gemenii s-au născut cu aproximativ 2,50 kg fiecare. Ulterior, Maggie și familia ei s-au mutat într-o casă mai mare în East Texas la cinci ore de mers cu mașina de fosta locuință. Tânăra mămică este anxioasă la gândul că va trebui să facă față celor 4 copii cu vârste destul de apropiate, dar nu va lăsa acest aspect să-i influențeze visele. Îmi iubesc la nebunie copiii și îmi place rolul de mamă și nu aș schimba nimic. Sper să pot să îmi reiau cursurile la școală și-mi văd de carieră, atunci când cei patru vor merge la școală. Acum, Maggie, și-a făcut un cont de TikTok și le ajută pe celelalte mămici tinere.

