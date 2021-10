O artistă din România ascunde o mare dramă. A trăit un adevărat iad în timpul căsniciei: ”Ajunsesem să consum 1 litru de vodcă pe zi”

O artistă din România ascunde o mare dramă. Elena Unc a făcut dezvăluiri turlburătoare din cea mai grea perioadă a vieții sale, în care a fost măritată cu un milionar.

Elena Unc este o solistă din Arad. În urmă cu 20 de ani, se afla la început de drum însă datorită vocii sale a reușit să colaboreze atunci cu artiști celebri. De-a lungul carierei sale muzicale, Elena a obținut mai multe premii, printre care cel de la Ploaia de Stele, un concurs de la TVR, prezentat de Cosmin Cernat. A fost semifinalistă, iar apoi s-a mutat la București unde a început proiectul Emma, colaborarea cu Adrian Ordean (ASIA) și Vali Stoian și tot ce a urmat.

Puțini, însă, sunt cei care știu calvarul prin care Elena a trecut. A fost căsătorită cu un milionar și trăia în Los Angeles. Ceea ce părea a fi un vis frumos s-a transformat rapid într-un coșmar. Soțul i-a interzis să cânte din cauza geloziei, iar ea s-a conformat. Însă momentele de tensiune maximă și neînțelegerile și-au pus, într-un final, amprenta asupra ei.

”Ani la rând m-am învârtit într-un cerc al suferinței. A doua mea căsnicie s-a desfășurat în orașul îngerilor, la Los Angeles. Am fost căsătorită cu un om atât de sărac sufletește, iar întâmplarea a făcut că el să fie milionar. Însă nici eu, și nici sufletul meu, nu am fost de vânzare. Astfel că, după ani de lecții, de despărțiri și împăcări, am luat decizia de a reveni în România și de a lăsa în urma mea această experiență.

Cât am fost împreună, în jur de 7 ani, fostul meu soț era gelos, mi-a interzis să cânt, iar eu, supusă și iubitoare, l-am ascultat și am căzut atât de jos, desprinzându-mă de mine și de tot ceea ce sunt. Până într-un moment, când am plecat fără a mă mai uita în urmă, deși eram pe jumătate „moartă”, obosită de tot. Am atras această relație nu din iubire, așa cum credeam, ci pe fondul traumelor din copilărie. Fără a căuta vinovați sau vină, acest om a încercat să se răzbune pe plecarea mea și pe faptul că nu mai doream relația”, a mărturisit Elena Unc pentru Click!

Elena Unc, salvată de un preot

După ce și-a părăsit soțul, bărbatul a început să o hărțuiască. Nu putea să accepte faptul că a fost părăsit. Elena s-a întors în România și a trecut printr-o perioadă de depresie severă. Și-a găsit alinarea în alcool și nu mai credea în nimic. Asta până când a cunoscut un preot, care a salvat-o. Elena s-a internat într-un centru de dezalcoolizare, iar acum este vindecată și a luat totul de la zero.

”Suferința singurătății și a traumelor din trecut m-a împins și mai mult către alcool. Credeam că astfel mă alin, credeam că tot ceea ce mă doare va trece și, într-o clipă, mă voi afla în lumea fericirii. Alcoolul m-a adus atât de aproape de moarte, un pas mai era până acolo. La un moment dat ajunsesem dependentă și de medicamente, le amestecam. Credeam că viața mea se va sfârși în suferință. Ajunsesem să consum 1 litru de vodcă pe zi și nu îmi ajungea ca să mi potolesc anxietatea și durerile sufletești.

Dar Dumnezeu a avut un alt plan cu mine. Mă aflăm la fundul sacului, mă simțeam părăsită, durerea se multiplica, eram pierdută. Dar am ajuns într-un Centru de tratare a dependenților, Centrul Izvorul Tămăduirii din Bacău. Acolo am stat timp de patru luni și am urmat un program unic de terapie prin credință, Cei 12 Pași ai Transformării. (…) De aproape 3 ani sunt vindecată, pentru mine alcoolul nu mai există”, a mai spus Elena Unc.