O asistentă care l-a îngrijit pe artistul Petrică Mâțu Stoian a rupt tăcerea: ”A leșinat. Pur și simplu a zis «îmi este rău» și l-am așezat pe pat”

Cântărețul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, sâmbătă seara, în data de 6 noiembrie. În cursul zilei de miercuri, acesta a fost înmormântat în Cimitirul Ungureni din Craiova. Bărbatul fusese internat pe secția ATI, după ce a mers la o clinică privată să facă terapie hiperbară, un tratament post-COVID.

O asistentă care l-a îngrijit pe artistul Petrică Mâțu Stoian în trecut a vorbit despre problemele de sănătate pe care acesta le-a întâmpinat. Bărbatului i se făcuse rău și leșinase, în urma unui puseu de tensiune. Cântărețul se confrunta cu probleme cardiace. În prezent, moartea lui Petrică Mâțu Stoian este dezbătută, încercând să se cunoască mai multe detalii despre modul în care, de fapt, a murit și cine ar fi vinovatul în acest caz.

O asistentă, pe nume Luci, a povestit pentru Prima TV un episod grav pe care l-a trăit Petrică Mâțu Stoian, după ce i s-a făcut rău din cauza tensiuniii: ”Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur și simplu a zis «îmi este rău» și l-am așezat pe pat… Am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid… Am chemat o infirmieră, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița… A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale. I s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat… De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp. Îmi zicea: «Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac… sunt obosit!», așa mi-a zis, de oboseală, ca fost plecat, a condus noaptea. Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău de ce i s-a întâmplat”. În ziua de miercuri, asistenta medicală a fost prezentă la înmormântarea solistului.

Pe de altă parte, reprezentanții clinicii private, unde Petrică Mâțu Stoian fusese internat, au avut și prima reacție, în cursul zilei de sâmbătă, pe rețelele de socializare.

Petrică Mâțu Stoian a murit la 61 de ani, în spital

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. Săptămâna trecută, artistul a filmat, alături de colegii săi de breaslă, ediția care va putea fi văzută de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva noului coronavirus. În trecut, bărbatului i-a fost extirpat un rinichi și a fost sub tratament timp de un an.

