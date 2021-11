Dezvăluirea care schimbă tot! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mâțu Stoian

Vestea tragică a decesului lui Petrică Mâțu Stoian a venit ca un trăsnet, atât pentru publicul larg, cât și pentru familia și colegii de breaslă ai artistului.

Cântărețul de muzică populară urma un tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin, însă starea lui de sănătătate s-a deteriorat rapid. Tușea cu sânge, iar sâmbătă dimineață a fost transportat la Spitalul de Urgență din Reșița acolo unde s-a și stins din viață.

Fiica impresarului Doru Gușman, Andreea, care este medic de profesie, a vorbit la România TV despre medicația pe care o lua Petrică Mîțu Stoian înainte de a pleca la clinica din Reșița pentru tratamentul în camera hiperbară.

Tânăra a menționat că artistul utiliza foarte mult rețelele de socializare, iar primul semn că ceva nu era în regulă a fost atunci când artistul nu a fost activ timp de 50 de minute.

”Telefonul, el statea non-stop pe rețelele de socializare am văzut ca nu a fost activ între 16:30 si 17:21 în ziua cu tratatmentul respectiv. Am căutat să fac print-screen să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea. Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus 75 de minute. Am găsit o conversație în care a spus că a intrat în cameră „Iată că au venit să mă ia să ma bage în cameră”, a declarat fiica impresarului.

Aceasta a mai menționat că niciun anchetator nu a cerut telefonul artistului spre a-l analiza. ”Nu a sunat niciun anchetator să ceară telefonul, nimeni nu s-a gândit. Eu sunt cea care îi făcea configurări pe telefon, eu îi știu toate parolele. Nu putea nmeni să intre în telefon pentru că era parolat .

Eu știam că l-au luat și m-am uitat în telefon, de asta am vrut să văd că are o perioada foarte mare în care nu a fost activ pe telefon, între 16:30 si 17:21. Nu l-a convins nimeni! Într-o seară îmi trimitea site-ul. Ia uite ce minunat e aici!”, a menționat Andreea Gușman, scrie România TV.

”Tati a spus o prostie”

”Vă trimit toate conversaţiile mele despre COVID-19. Tati a spus o prostie că i-a mărit doza de simtrom, nu e adevărat. Acum două săptămâni. Eu am fost cu dânsul la doctor şi pentru că şi-a făcut un set de analize, i-au ieşit foarte proaste. Ne-am dus pentru că simţea că e iar în fibrilaţii. A fost de două-trei ori în fibrilaţie şi l-a scos din fibriliaţi. I-au înjumătățit doza de Sintrom (anticoagulant)

Într-o zi lua jumătate, într-o zi lua un sfert. Apoi a luat mai puțin, i-au dat doar un sfert și în următoarea zi jumătate dintr-un sfert. Noi ne-am dus cu un INR de 7. Are două seturi de analize în două săptămâni, are două EKG-uri și i-a făcut bine tratamentul, INR-ul a scăzut la 2 cum îl are în mod normal.

A făcut tratament, a fost în 2019. A trecut, era sănătos. A făcut anul acesta CT. Am făcut acel CT. Nu mai aveam nicio investigaţie din iunie. Vă trimit print screen în care îmi spunea că cât de minunat de la această clinică. Întâi consultaţi-l pe medicul Militaru şi pneumologul şi după vă duceţi. Publicitatea! Îi apar tot felul de prostii pe Facebook.”, a declarat Andreea Goșman, fiica impresarului lui Petrică Mîțu Stoian.

