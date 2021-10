O bătrână din Marea Britanie a devenit milionară după ce a găsit un diamant, din senin, prin casă

O femeie de 70 de ani a dat un noroc enorm atunci când făcea curățenie prin casă. Bătrâna a găsit, din întâmplare, un diamant în valoare de două milioane de euro, de care nu știa nimic.

Pensionara a descoperit piatra preţioasă într-o cutiuţă în care ţinea mai multe bijuterii, printre care vereghetele de nuntă. Potrivit DailyMail, femeia nu îşi aminteşte de unde diamantul.

Piatra preţioasă are 34,19 de carate şi va fi scoasă la licitaţie. Bătrâna a mers cu diamantul la un magazin de antichităţi din North Shields pentru a-l vinde. Cei de acolo şi-au dat imediat seama de valoarea diamantului şi au contactat experţi de la Londra.

„Am văzut o piatră prețioasă destul de mare, mai mare decât o monedă de o liră și am crezut că este zirconiu, un diamant sintetic. A stat pe biroul meu timp de două-trei zile, până când am folosit un aparat de testare al diamantelor. Apoi, l-am trimis partenerilor noștri de la Londra, înainte de a fi certificat de către experți de la Anvers, Belgia, care ne-au comunicat că are culoarea HVS1 și are 34,19 carate, lucru extrem de rar”, a declarat reprezentantul magazinului de antichităţi. Diamantul, estimat la 2,36 milioane de euro, va fi scos la licitaţie pe 30 noiembrie.